So war "Gottschalk liest?" im Kesselhaus Kolbermoor

Es war die letzte Ausgabe der Literatursendung "Gottschalk liest?" und zugleich der letzte Auftritt von Thomas Gottschalk im BR Fernsehen. Umso überraschender, gleich zu Beginn der Sendung von ihm zu hören, dass dies ein Moment sei, in dem er in seiner über 40-jährigen Fernsehkarriere zum ersten Mal seit langem wieder nervös sei. In über 20 Jahren als "Wetten dass?!"-Moderator sei ihm das zuletzt passiert, als sein Jugendidol Paul McCartney zu Gast war. Diesmal war es: Gerhart Polt. Der bayerische Kabarettist habe Gottschalk bisher bei jeder Einladung in ein Studio eine Abfuhr erteilt. Diesmal stimmte Polt zu, aber nur unter der Bedingung: Er dürfe etwas über den Schriftsteller Oskar Maria Graf erzählen. So prallte an diesem Abend die professionelle Redseligkeit eines Talkmasters auf die Einsilbigkeit eines Sprachkünstlers und Grantlers – und dessen hintergründigen, bayerischen Humor.

Ein Autor, der mitschwitzt

Oskar Maria Graf sei ihm nicht nur deswegen so wichtig, so Polt, weil er ein ausgezeichneter Menschenkenner und Anekdotenerzähler sei. Sondern, weil er helfe, den Menschen an sich besser zu verstehen. Der Schriftsteller vom Starnberger See könne dem Leser die verschiedenen Charaktere so authentisch nahebringen, weil er selbst mit ihnen "gesoffen und geschwitzt" habe. Laut Polt gibt Oskar Maria Graf einen Einblick in die Zeit der Weimarer Republik wie kaum ein anderer Autor. Sogar manche Charaktertypen und heutige gesellschaftliche Zusammenhänge ließen sich mit seinen Werken besser verstehen. Aber Polt, sonst ein eher zäher Interviewpartner, war noch nicht fertig. Einst habe Graf einen Verein für mittelmäßige Schriftsteller gegründet, erzählte Polt, "der aber keine Mitglieder fand". Ein Verein, dem Polt selbst, nach eigener Aussage, "sofort" beigetreten wäre. In Sachen Humor stand Polt seinem Lieblingsschriftsteller jedenfalls in nichts nach.