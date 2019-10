"Gottschalk liest?" im Regensburger Theater

Zum dritten Mal empfängt Moderator Thomas Gottschalk Gäste aus dem Literaturbetrieb in seiner Sendung "Gottschalk liest?". Die Gäste der dritten Sendung sind die Autorinnen Ildikó von Kürthy und Karen Köhler, sowie Bestsellerautor Martin Suter und Volker Weidermann, Moderator des literarischen Quartetts.

"Es wird Zeit"

Thomas Gottschalk unterhält sich mit Ildikó von Kürthy über ihren aktuellen Roman "Es wird Zeit", in dem es um eine Rückkehr in die alte Heimat, um Freundschaft, Geheimnisse und um eine Frau an einem Wendpunkt in ihrem Leben geht. Ildikó von Kürthys Romane wurden mehr als sechs Millionen Mal gekauft und in 21 Sprachen übersetzt. Sie ist eine der meistgelesenen deutschen Schriftstellerinnen, ihr erster Roman "Mondscheintarif" wurde fürs Kino verfilmt, und auch ihre Sachbücher, "Unter dem Herzen", "Neuland" und "Hilde" waren allesamt Bestseller.

"Allmen und der Koi"

Außerdem zu Gast ist Bestseller-Autor Martin Suter, der wieder einmal seinen Detektiv Johann Friedrich von Allmen auf die Reise schickt. Dieses Mal muss er in "Allmen und der Koi" die Geheimnisse um einen millionenschweren Fisch aufdecken, der aus seinem Pool verschwunden ist. Seine Romane - zuletzt erschien "Elefant" und "Allmen und die Erotik" - sowie seine "Business Class"-Geschichten sind auch international große Erfolge.

"Miroloi"

Ihren Debut-Roman hat Karen Köhler dabei: "Miroloi", eine Geschichte über eine junge Frau, die sich gegen die abgeschirmte Männer-Gesellschaft auflehnt, in der sie aufgewachsen ist, in der Frauen nicht lesen dürfen und Traditionen die Freiheit begrenzen. Karen Köhler hat Schauspiel studiert und zwölf Jahre am Theater in ihrem Beruf gearbeitet. Heute lebt sie auf St. Pauli, schreibt Theaterstücke, Drehbücher und Prosa. Ihre Theaterstücke stehen bei zahlreichen Bühnen auf dem Spielplan. 2014 erschien ihr viel beachteter Erzählungsband "Wir haben Raketen geangelt".

Volker Weidermann, Spiegel Literaturredakteur und Gastgeber des Literarischen Quartetts, komplettiert die Runde.

Bayern 1 schickt Sie zur Sendung "Gottschalk liest?"

Karten für "Gottschalk liest?" können nicht käuflich und auch nicht am Abend selbst erworben werden. Bei Bayern 1 verlosen wir 25 Mal zwei Karten. Bewerben können Sie sich unter folgender E-Mail-Adresse: ostbayernstudio@br.de Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. (Bitte geben sie Adresse und Telefonnummer an)

Ausgestrahlt wird "Gottschalk liest?" aus dem Regensburger Theater am 15. Oktober um 22 Uhr im BR Fernsehen. Auch in der Mediathek wird die Sendung abrufbar sein.