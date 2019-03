So war Thomas Gottschalks Literatursendung "Gottschalk liest?"

Thomas Gottschalks erste Literatursendung beginnt mit dem Tod – alle vier Gäste sind in dunkle Farben gekleidet, als würden sie auf eine Beerdigung gehen, und auch einige der Bücher, die die Autoren mitgebracht haben, beschäftigen sich mit dem Sterben, mit Trauer und Melancholie. Dennoch verliert sich der Abend nicht in Schwermut.

Zwischen Trauer und Komik

Den Anfang macht Moderatorin und Schriftstellerin Sarah Kuttner. In ihrem Roman "Kurt" stirbt ein Kind. Der Vater trauert; seine Partnerin, die nicht Mutter des Kindes ist, versucht, zu ihm durchzudringen – was mal mehr, mal weniger gut klappt. Sie durchlebt ein "russisches Roulette der Nähe", wie Kuttner es nennt. Gottschalk gibt zu, dass er das Buch womöglich nicht gelesen hätte, wenn es jemand mit einer Beschreibung wie dieser an ihn herangetragen hätte: Es geht um eine idyllische Familie, doch dann stirbt das Kind. Beim Lesen war Gottschalk dann aber positiv überrascht, denn: "Es ist kein trauriges Buch, es ist ein Buch, das man gerne liest." Auch, weil Trauer und Komik vermischt würden und der Alltag dort in seiner Banalität weitergehe. "Es wird gevögelt, aber man muss auch Wurst fürs Brot kaufen", beschreibt Kuttner es selbst. Oder Kaffeesahne. H-Milch im Kaffee geht gar nicht, sind sich Kuttner und Gottschalk einig. Da werde der Kaffee grau und trist.

Der zweite Gast ist Ferdinand von Schirach. Der Mann, der vom Strafverteidiger zum Schriftsteller wurde und sich bevorzugt mit Verbrechen, Schuld und Sühne auseinandersetzt, hat eine Sammlung von Kurzgeschichten veröffentlicht. Deren Protagonisten sinnen nach über das Leben und seine Endlichkeit. Passend dazu der Titel des Buches, der symbolisch für einen melancholischen Moment steht: "Kaffee und Zigaretten". Gottschalk interessiert sich aber eher für das komische Talent Schirachs. In einer Szene beschreibt der Protagonist eine Veranstaltung auf dem Roten Teppich, wo Männer sich auf den Rücken schlagen und Frauen sich selbigen gegenseitig reiben. Das ist lustig, sagt Gottschalk. Schirach: "Ich glaube, das ist das größte Kompliment, das ich je bekommen habe, von Thomas Gottschalk lustig genannt zu werden."