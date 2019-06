Den Stoff weise wählen

Lesen ist nach der Erfahrung von Gottschalk übrigens sehr viel gefährlicher, als manche denken, vor allem, wenn sie dazu einen Bildschirm benutzen: "Also ich nutze ungern diese Lese-Maschinen, vor allem, wenn man müde wird und dann so ein iPad auf der Nase hat." Die "iPad-Nase" ist also mindestens so verräterisch wie ein blaues Auge. Literatur hinterlässt nun mal Spuren, ist allerdings auch ziemlich erholsam, wie der Nachwuchsautor Friedemann Karig verrät. Er verfasste seinen Roman "Dschungel" über eine Männerfreundschaft jedenfalls unter Palmen: "Unter uns, dieser ganze Roman war eigentlich eine einzige, große Ausrede, um mit dem Geld vom Verlag – vielen Dank an Ullstein! – mal drei schöne Monate im Warmen zu machen." Davon ist selbst Thomas Gottschalk überrascht: "Ach, so geht das? Ich sage dem Verlag, ich schreibe jetzt einen Roman über Kerle, ich gehe jetzt jeden Abend los? Da muss man den Stoff weise wählen!"

Kurzfristig nicht dabei sein konnte der Tatort-Kommissar Axel Milberg, der mit seinem autobiografischen Kiel-Roman "Düsternbrook" gerade in aller Munde ist und auch schon Talkshow-Auftritte absolvierte. So richtig überzeugt scheint Thomas Gottschalk von der Lektüre nicht zu sein, würdigt aber Passagen, die den einen oder anderen überraschen dürften: "Es ist hübsch geschrieben. Es ist so wie bei mir: Wenn man es gelesen hat, freut man sich, wenn man es nicht gelesen hat, hat man nichts versäumt." Gut fand der Show-Titan demnach den so eindeutigen wie umstrittenen Werbespruch von Milbergs Vater, einem Kieler Anwalt: "Kannst du deine Frau nicht leiden, geh zu Milberg, lass dich scheiden".