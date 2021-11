Gotteskrieger, Heilsbringer und Verschwörungsgläubige

Der amerikanische Rechtsextremismus tickt anders als der europäische. Jenseits des Atlantik können Demokratiefeinde auf dasselbe politisch-kulturelle Werteset zurückgreifen wie Demokratiefreunde: Persönliche Freiheit und christlicher Glaube gelten hie wie dort als amerikanische Grundnormen. Anders als in Europa führt Amerikas Rechte deshalb den Wertekampf gegen eine feindliche Ideologie nicht aus einer Außenseiterrolle heraus.

Amerikas Gotteskrieger

Das führt automatisch zu einer nicht nur geistigen Verflechtung der religiösen Rechten mit dem Staat, den Medien und wichtigen gesellschaftlichen Playern, eine Verflechtung, die Annika Brockschmidt in ihrem Buch „Gotteskrieger“ detailliert nachzeichnet. Die Grenzen, soviel wird deutlich, zwischen christlichem Fundamentalismus, einer angeblich gottgewollten Höherwertigkeit der Weißen, der Vorstellung der Amerikaner als ausgewähltem Volk und dem klassischen Konservatismus verschwimmen.

Das Buch bringt denjenigen Lesern Gewinn, die mit der breit gefächerten, meist englischsprachigen Literatur nicht vertraut sind. „Gotteskrieger“ offenbart eine exzellente Kenntnis der Materie. Allerdings geht die instruktive Beschreibung eines komplexen Phänomens zu Lasten einer Analyse, die Zusammenhänge herausarbeitet und Einordnungen vornimmt.

Rechte Esoterik

Unmoralisches als gut hinzustellen gelingt nur, wenn man auf eine Ideologie der Rechtfertigung bauen kann. Nicht nur christliche Fundamentalisten stellen sie bereit. Matthias Pöhlmanns Buch „Rechte Esoterik“ wartet mit einer fast schon lexikalischen Struktur auf, die den Leser beim Ritt durch QAnon, Reichsbürger, Anasthasia-Bewegung, Ariosophen, Querdenkern und Ufologen gut bei der Hand nimmt.

Auch Pöhlmann benennt die geistigen Andockstationen der Esoterik mit dem Rechtsextremismus, deren Wurzeln bis Mitte des 19. Jahrhunderts zurückreichen. Ein neues Phänomen sei die „Verwissenschaftlichung“ und „Verweltlichung“ – „mit der Folge, dass der höhere esoterische Erkenntnisanspruch letztlich nicht kritisiert und hinterfragt werden darf.“ Der Schritt von esoterischer Selbsterhöhung zum Glauben, einer „Herrenrasse“ anzugehören, ist kurz.

Nazis und Verschwörungstheorien

Analytische Kraft entfaltet das Buch des britischen Historikers Richard J. Evans. Er untersucht unter anderem, welche Rolle wirkmächtige Verschwörungstheorien wie die „Protokolle der Weisen von Zion“ oder die Dolchstoßlegende überhaupt bei den Nationalsozialisten spielten, mit zum Teil erstaunlichen Ergebnissen.

Die antisemitischen „Protokolle“, so Evans, habe die „NS-Propaganda, wenn sie die vermeintliche jüdische Weltverschwörung behandelte“, eher außen vor gelassen. Die Annahme einer solchen Verschwörung stand ohnehin nicht im Mittelpunkt des nationalsozialistischen Rassen-Antisemitismus. Auch die Dolchstoßlegende, also die Auffassung, das eigentlich siegreiche deutsche Heer sei in der Heimat insbesondere von Sozialdemokraten verraten worden, hätten die Nazis – „es überrascht vielleicht“ – eher selten aufgegriffen. Die Schuld an der Niederlange habe Hitler, der eher deutsche Erfolge herausstrich, vor allem den Juden gegeben.