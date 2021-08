Gott und Gender: Geschlechtervielfalt auf biblischer Basis

Madonna mit Bart – und G*tt mit Gendersternchen: Die Kuratoren einer aktuell laufenden Ausstellung im Frankfurter Bibelhaus ziehen alle Register. "Das ist eine Provokation, das ist uns schon klar", sagt Museumsleiter Veit Dinkelaker, Mitkurator und Pfarrer der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, die das Frankfurter Bibelhaus maßgeblich finanziert, also quasi auch die Bühne gibt für die Schau "G*tt w/m/d – Geschlechtervielfalt seit biblischen Zeiten".

Aushängeschild der Ausstellung ist eine bärtige Madonna auf einer Mondsichel. Die kolorierte Holzstatue inmitten der Ausstellungsräume zitiert optisch den österreichischen Travestiekünstler Tom Neuwirth, der als Conchita Wurst 2014 den Eurovision Song Contest gewonnen hat – und das Motiv der Mondsichelmadonna, gängig als biblisch-apokalyptisches Triumphmotiv etwa zum katholischen Marienfest "Unsere liebe Frau vom Sieg" (gegen die Türken 1571).

Conchita Wurst als Madonna und Jesus in einem

Im Frankfurter Bibelhaus thront dieses Marienbildnis nun als "Conchita Wurst auf der Mondsichel". Die Leihgabe des Salzburger Künstlers Gerhard Goder passt zu den Absichten der Ausstellungsmacher. "Es ist schon irgendwie eine säkulare Heiligenfigur, die dieses Gender-Thema natürlich verkörpert", sagt Veit Dinkelaker. "Weil gleichzeitig ist eine bärtige Gestalt mit einem schwarzen Bart auch immer irgendwie ein Jesus und so haben wir schon in dieser Gestalt einige Sachen, die durchaus auch religiösen Hintergrund haben."

Für fromme Besucher weniger provokativ, aber gleichwohl überraschend dürften die Leihgaben der Israelischen Antikenbehörde sein, mit denen die Schau Einblicke in religiöse Gottes- und Geschlechtervorstellungen in vorchristlich-alttestamentlicher Zeit gewährt. Unter den 60 Exponaten aus dem Heiligen Land datiert das älteste Fundstück aus Jericho auf 8.000 vor Christus; eine Zeit, in der die biblischen Autoren noch eine polytheistische Umwelt vorfanden. Mit Göttern und Göttinnen, die auch die geschlechtlichen Attribute des jeweils anderen annehmen konnten, wie etwa eine ausgestellte Figurine mit Phallus und Brüsten, die in vorchristlicher Zeit als Schöpfergottheit verehrt wurde.

Antike lehrt, "männlich" und "weiblich" zusammenzudenken

Religionsgeschichtlich fließen die verschiedensten Vorstellungen von Göttern und Göttinnen im einen Gott Israels zusammen, der den Menschen laut der Genesis nach seinem Bilde schafft. "Und was ist der Mensch? Männlich und weiblich. Das ist das einzige, was über ihn erzählt wird", sagt Veit Dinkelaker. "Ist Gott jetzt auch männlich und weiblich? Männlich und weiblich sind offenbar Eigenschaften, die man, so können wir aus der Antike lernen, auch zusammendenken kann."