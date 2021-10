Gott spielen? Das Dilemma um assistierten Suizid

Richard Gärtner will sterben. Er ist 78 Jahre alt und kerngesund. Aber er leidet unter dem Tod seiner Frau Elisabeth nach 42 Ehejahren. Darf man einem Menschen, der sterben will, dabei helfen? Diese ethische Frage nach assistiertem Suizid beleuchtet das Theaterstück "Gott" von Ferdinand von Schirach.

Das Theater Chambinzky in Würzburg bringt die höchst umstrittene Frage "Wer entscheidet über unseren Tod?" an verschiedenen Spielstätten der Stadt auf die Bühne. Eine fiktive Verhandlung vor einem Ethikrat – im Stück bringen Ärzte, Juristen und ein Theologe ihre Argumente für und wider den assistierten Suizid vor. Eindeutig ist die Sicht des Anwalts von Richard Gärtner: Selbstverständlich dürfe sein Mandant sterben und sich dabei helfen lassen. Das Publikum wird am Ende abstimmen.

Das Recht zu sterben

Vorbild für den Anwalt im Theaterstück dürfte der Münchner Anwalt Wolfgang Putz sein. Er kämpft seit Jahrzehnten dafür, dass geltendes Recht auch umgesetzt wird: Recht auf Abschalten von Apparaten (passive Sterbehilfe) und auch das Recht auf assistierten Suizid. Putz ging es in einem aufsehenerregenden Prozess 2010 darum, dass lebensverlängernde Maßnahmen, wie Magensonden oder Beatmung abgestellt werden dürfen, und Ärzte sich deswegen nicht wegen passiver Sterbehilfe strafbar machen. In einem noch ausstehenden Verfahren am Bundesverfassungsgericht will er daran anschließend erreichen, dass sich Ärzte, die nicht mehr selbständig lebensfähige Menschen an Maschinen hängen und auch in aussichtslosen Fällen nicht sterben lassen, wegen Fehlindikation strafbar machen.

Bundesverfassungsgericht: Freiheit, sich selbst zu töten

Davon unabhängig hat im Frühjahr 2020 hat das Bundesverfassungsgericht mit Bezug auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht entschieden, jeder habe die Freiheit, sich selbst zu töten und dabei auch die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Der Paragraf 217, der geschäftsmäßige Sterbehilfe unter Strafe stellte und erst 2015 eingeführt wurde, wurde für nichtig erklärt. Für den renommierten Medizinethiker Putz ist die Sachlage damit klar: Es ist ein Grundrecht, über das eigene Leben zu verfügen und damit auch über den eigenen Tod. Ein neues Gesetz brauche es seiner Meinung nicht, aber es kommt darauf an, dafür zu sorgen, dass dieses Grundrecht auch ausgeübt werden darf. Und dazu zählt selbstverständlich auch Aufklärung des Patienten, Absicherung, ob der Wunsch zu Sterben aus freien Stücken und ohne Druck, auch ohne gesellschaftlichen Druck, zustande gekommen ist.

Es braucht klare Leitlinien

Die Palliativmedizinerin Professor Johanna Anneser vom Klinikum rechts der Isar der TU München sagt: Für den assistierten Suizid brauche es klare Leitplanken, um Ärzten und Angehörigen Sterbender Sicherheit zu geben. Noch können sie dem Wunsch von Patientinnen und Patienten nicht nachkommen, einen Medikamentencocktail zum Sterben zu verabreichen. Zurzeit arbeitet sie mit Doktoranden, Psychologen und Theologen an einer Pilotstudie über assistierten Suizid. Erfahrungen aus anderen Ländern, zum Beispiel aus dem US-Bundesstaat Oregon zeigen, dass nur ein Drittel der Patienten, die entsprechende Medikamente verschrieben bekommen, diese dann auch nehmen, um in den Freitod gehen. Für die meisten sei die Möglichkeit der Sterbehilfe eher eine Rückversicherung.

Das Leben ist heilig

Innerhalb der Kirchen ist eine breite Debatte entstanden. Die katholische Kirche tut sich schwer, assistierten Suizid zuzulassen. In der evangelischen Kirche in Deutschland gab es einige Ethiker und auch Vertreter der Diakonie, die sich durchaus vorstellen können, auch innerhalb kirchlicher Häuser den assistierten Suizid als letzte Möglichkeit durchzuführen - gerade weil dort sicher gestellt werden kann, dass der Wunsch nach Sterben selbst durch intensive palliative Begleitung im Hospiz nicht verschwindet.

Der Bischof in von Schirachs Theaterstück "Gott" erklärt, das Leben sei heilig, weil es in Beziehung zu Gott stehe. Tötung auf Verlangen verändere die Gesellschaft. Der Druck auf alte Menschen, sich umzubringen, wachse. Damit gibt er denjenigen Kirchenvertretern eine Sprache, die sich schwer damit tun, dass Menschen ins Sterben eingreifen. Der Vorsitzende des Caritasverbands der Diözese Würzburg, Domkapitular Clemens Bieber, hat sich das Stück ebenfalls angesehen. Er plädiert dafür, sich darüber Gedanken zu machen, sterbenswilligen Menschen Mut zum Leben zu machen. "Wir müssen ihnen zeigen, dass ihr Leben immer noch viel wert ist, auch wenn es unter einer großen Last steht."

Das Dilemma mit dem Sterben

Im Raum des Theaters entscheidet sich eine Mehrheit des Publikums dafür, dass der 78-jährige Witwer Richard Gärtner sterben darf. Das Bundesverfassungsgericht hat den Weg wieder frei gemacht für die Möglichkeit des assistierten Suizids. Eine gesetzliche Neuregelung steht aus. Das Ringen um die Frage – was ist richtig oder falsch, wird uns auch darüber hinaus noch beschäftigen.

Buchtipp

"Gott" von Ferdinand von Schirach, Luchterhand Literaturverlag.

"Assistierter Suizid und kirchliches Handeln" von Christoph Morgenthaler, David Plüss und Matthias Zeindler, Theologischer Verlag Zürich.