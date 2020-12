"Gott schenkte uns die Stimme" - Trauer um Gotthilf Fischer

Fischer war ein ausgesprochener Fan des deutschen Volkslieds. 2009 wollte er es sogar "retten": "Überall auf der Welt singe ich Volkslieder und die Menschen machen mit. Nur in Deutschland habe ich den Eindruck, dass die deutsche Sprache zu kurz kommt. Damit verlieren wir unsere Kultur." Dabei hatte der Chorleiter nichts dagegen, dass Texte modernisiert werden, die Melodien allerdings, die seien "unsterblich".

"Früher waren die Leute glücklicher"

Besorgt war er darüber, dass junge Leute immer weniger Lust haben, bei Chören mitzumachen: "Bereits in der Schule müsste mehr gesungen werden, um die Kinder an das Thema "Singen" heranzuführen. Außerdem sind hier die Medien und die Politik gefragt, eventuell sogar die Krankenkassen: Chorarbeit oder überhaupt Singen müsste gefördert werden. In Funk und Fernsehen findet dieses Thema leider so gut wie nicht statt. Singen macht glücklich und dient der Gesundheit. Fest stehe für ihn, so Fischer 2013 in der ARD, dass die Leute "früher glücklicher" gewesen seien als heute, durch viele gemeinsame Unternehmungen, bei denen auch gesungen worden sei.

Fischer nahm noch mit 72 Jahren an der Berliner "Love-Parade" teil und machte mit einer "unfreiwilligen" Drogenerfahrung Schlagzeilen. Zwölf Jahre lang war er an der ARD-Reihe "Straße der Lieder" beteiligt. Er scheute selten einen PR-Auftritt und suchte die Öffentlichkeit. Für seine Verdienste um das Volkslied erhielt er das Bundesverdienstkreuz und weitere Auszeichnungen. Goldene Schallplatten waren für ihn fast schon selbstverständlich. Er soll weit mehr 16 Millionen Tonträger verkauft haben und absolvierte geschätzt über 1500 Fernsehauftritte.

Mit der "Ode an die Freude" gegen Pandemie-Frust

Noch im vergangenen Jahr, mit 91, wollte Fischer ans Alter keinen Gedanken verschwenden und lieber 100 werden. Grund zur Zuversicht hatte der leidenschaftliche Optimist, so viele Gefahren, wie er überstanden hatte: "Ich habe so viele Unfälle hinter mir - bestimmt an die 15 Autounfälle. Dazu noch der eine oder andere Flugzeugabsturz - und mir ist nichts passiert! Diesen Schutz von oben hatte ich von Kindheit an."

Übrigens machte seine Version von Beethovens Chor-Finale aus der 9. Sinfonie ("Ode an die Freude") erst im Frühjahr wieder Furore: Der Titel war bei Amazon "Aufsteiger des Tages" und kam täglich auf bis zu 100.000 Abrufe - ein Zeichen dafür, dass Fischer auch in der Pandemie die allgemeine Stimmung verbesserte. Sein Kommentar: "Ich bin immer noch vollauf beschäftigt".

Am vergangenen Freitag ist Fischer im Alter von 92 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.