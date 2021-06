"Gott helfe uns": Sind die sozialen Medien "obszön"?

Anlass für Chimamanda Ngozi Adichies pessimistische Stellungnahme ist offenbar eine tiefe Enttäuschung über zwei junge Autorinnen, die eines ihrer Schreibseminare besucht hatten. Mit einer der Frauen freundete sich Ngozi Adichie an, obwohl sie nach eigener Aussage sehr vorsichtig und zurückhaltend mit privaten Einladungen ist, weil sie speziell in Nigeria so manche schlechte Erfahrung gemacht habe. Die meisten, die ihre Nähe suchten, hätten sich als berechnend erwiesen und wollten ihre Prominenz nur für eigene Zwecke ausnutzen. Die betreffende Person habe sie nach einer Meinungsverschiedenheit über Trans-Personen prompt im Netz beleidigt, dann doch wieder ihre Nähe gesucht und nach ihrer Zurückweisung abermals übelste Beschimpfungen in Umlauf gebracht. So sei von ihr zu lesen gewesen, sie habe sich geweigert, "den Ring von Chimamanda Ngozi Adichies zu küssen" und sei deshalb von ihr verstoßen worden.

"Es reicht nicht, Feminismus-Theorien nachzuplappern"

"Wer berühmt ist, dem wird nachgesagt, mächtig zu sein, was stimmt, aber bei der Analyse von Popularität übersehen die Leute häufig die Verletzlichkeit, die mit dem Ruhm einhergeht und sie sind unfähig wahrzunehmen, dass andere, die nichts zu verlieren haben, lügen und die Augen verschließen können, um Vorteile aus dem Ruhm zu schlagen, ohne auch nur einen Gedanken auf die Gefühle und die Menschlichkeit der bekannten Person zu verschwenden", so Chimamanda Adichies. Allerdings ist sie selbst auch nicht gerade zimperlich, wenn es darum geht, ihre Gegnerinnen zu verunglimpfen. Einerseits zitiert sie ausführlich die an sie gerichteten Mails, andererseits schreibt sie, ihre Kritikerinnen gingen wohl davon aus, dass es reiche, "wie ein Papagei die neueste amerikanische Feminismus-Theorie nachzuplappern", um Menschen zu beleidigen, die sich ihnen gegenüber zuvorkommend verhalten hätten.

Die beiden fraglichen Personen werden von Adichies in ihrem Text nicht namentlich genannt, eine davon soll nach einem Bericht des britischen "Guardian" jedoch die sich als nichtbinär definierende Akwaeke Emezi sein, die in Deutschland 2018 mit dem autobiografischen Debütroman "Süßwasser" bekannt wurde und glänzende Kritiken erhielt.