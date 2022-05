"Goodfellas"-Star Ray Liotta überraschend gestorben

Hollywoodstar Ray Liotta ist tot. Er starb im Alter von 67 Jahren. Das bestätigte eine Sprecherin des Schauspielers dem Magazin "The Hollywood Reporter". Zuvor hatte das Branchenportal Deadline über den Tod Liottas berichtet.

Ray Liotta überraschend im Schlaf gestorben

Der für seine Rollen als Mobster im Film "Goodfellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia" und als Baseballspieler Shoeless Joe Jackson in "Feld der Träume" bekannte Schauspieler hielt sich zu Dreharbeiten für einen neuen Film in der Dominikanischen Republik auf. Dort sei er am Mittwochabend im Schlaf gestorben. Ein Mitarbeiter am Nationalen Institut für forensische Wissenschaft der Dominikanischen Republik bestätigte den Tod Liottas am Donnerstag.