Goncourt-Preisträger Sarr: Shitstorm wegen Homosexualität

Zunächst durfte sich Mohamed Mbougar Sarr (31) über Lobeshymnen freuen, weil er für seinen Roman "La plus secrète mémoire des hommes" (Die geheimste Erinnerung der Menschen) mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet worden war. Gern verwiesen regionale Zeitungen in Dakar darauf, dass Sarr schon in der Schule brillierte und aus einfachsten Verhältnissen stammte. Doch in seiner Heimat Senegal drehte sich der Wind schnell: In den sozialen Netzwerken tobt inzwischen unter dem Stichwort "Félicitations retirées" (Glückwünsche zurückziehen) ein Shitstorm, weil er angeblich zu viel Verständnis für Homosexuelle zeigte.

"Sie waren oft die einzigen, die Gedichte kannten"

Die Kritiker von Sarr regt zum Beispiel ein Interview mit "Le Monde" aus dem Jahr 2018 auf, wo er behauptet hatte, ein "guter" Schwuler sei im Senegal jemand, der sich verstecke, die Öffentlichkeit zum Lachen bringe oder gestorben sei: "Leider hat religiöse Macht einen sehr starken Einfluss auf das Gewissen. Auch Politiker oder Studenten müssen sich erst einmal an die Religion halten." Der Autor verwies damals auf die Goor-Jigeen, wie Transvestiten, aber auch Homosexuelle im Senegal abschätzig genannt werden: "Sie waren oft die einzigen, die Gedichte oder lustige Texte kannten, die die Menschen die Härte des Lebens vergessen ließen. Die Leute liebten sie dafür und vergaßen, dass sie sie auch zutiefst hassen konnten."

Die islamische Nichtregierungsorganisation Jamra hält daher die Preisverleihung an Sarr für "verdächtig" und eine Anmaßung des Westens. Sie ereiferte sich, dass noch nie ein Literat südlich der Sahara für den Prix Goncourt in Frage gekommen sei, nicht einmal Ex-Präsident und Nationaldichter Léopold Sédar Senghor. Das "Volksgeschrei" sei diesbezüglich irrelevant, vielmehr gelte es, die Bücher von Sarr genau zu lesen. Eine eigens eingerichtete Kommission von Jamra ist gerade dabei, "mit dem Bleistift in der Hand" die Romane von Sarr auf heikle Stellen durchzuarbeiten.

"Homosexualität ist eine rote Linie"

Aufregung gibt es vor allem um den früheren, autobiografischen Roman "Von reinen Männern" (De purs hommes), in dem die Hauptfigur, der junge Lehrer Ndéné Guèye, beobachtet, wie eine Leiche exhumiert und über den ganzen Friedhof geschleift wird, weil der Verstorbene schwul gewesen sein soll. Um die Vorgeschichte aufzuklären, will Ndéné das Leben des Toten erforschen und stößt dabei immer wieder auf das Tabu Homosexualität.

Sarr vermutete bereits 2018, dass ihm das Buch in seiner Heimat Scherereien bereiten würde: "Ich weiß, dass einige darauf verzichten werden, es zu lesen, und sich keine eigene Meinung bilden werden. Andere, die es gelesen haben, sagten mir, sie seien schockiert und denken, dass es gefährlich und im senegalesischen Kontext schwer zu akzeptieren sei. Wir werden sehen. Im Senegal machen wir uns angreifbar, wenn wir bei bestimmten Themen anders als die Mehrheit denken. Homosexualität ist eine dieser roten Linien."

Im Gespräch mit dem senegalesischen Fernsehen gab sich der Autor gelassen und sagte, es handle sich bei den neuesten Attacken um "lauter Missverständnisse": "Ich bin Schriftsteller und versuche, meinen Job zu machen."