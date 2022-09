Golfstaaten fordern von Netflix, "anstößige Inhalte" zu löschen

Was genau nicht erwünscht ist, wird nicht benannt: In einer gemeinsamen Erklärung im Namen des Golf-Kooperationsrates haben die in diesem Rat versammelten arabischen Staaten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait, Oman und Katar den US-Streamingdienst Netflix am Dienstag dazu aufgefordert, "anstößige Inhalte" aus seinem Angebot zu nehmen. Die Erklärung spricht lediglich von Inhalten, die "islamischen und gesellschaftlichen Werten und Prinzipien" widersprächen. Gemeint sind offenbar Serien und Filme mit schwulen und lesbischen Charakteren.

Lesbischer Kuss als Beispiel

Denn, wie Reuters berichtet, zeigte der staatliche saudi-arabische Fernsehsender Al-Ekhbariya am selben Dienstag ein Interview mit einer als "Verhaltensberaterin" vorgestellten Frau, die Netflix als "offiziellen Förderer der Homosexualität" bezeichnete. Im Hintergrund des Beitrags wurde ein Ausschnitt aus der Zeichentrickserie "Jurassic World: Neue Abenteuer" gezeigt, in dem sich zwei weibliche Figuren küssten. Der Ausschnitt wurde allerdings nur in verwischter Form zu sehen. In einem weiteren Beitrag des selben Senders hieß es außerdem, wenn entsprechende Inhalte Kinder erreichten, könnte Netflix sogar ein Verbot drohen. In der gemeinsamen Erklärung war nur die Rede von "geeigneten rechtlichen Maßnahmen", die drohen könnten, gewesen. In einem eigenen Statement erklärten die Vereinigten Arabischen Emirate, dass sie Netflix in den nächsten Tagen beobachten und "die Einhaltung der Senderegularien bewerten" werde.

Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind in vielen Ländern mit mehrheitlich muslimischer Bevölkerung kriminalisiert. Filme, die solche Beziehungen zeigen, sind in der Vergangenheit von Regulierungsbehörden gestoppt worden; auch Schimpfwörter und Drogenkonsum wurden zensiert. Netflix antwortete zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagenturen.

Disney+ und Netflix haben in der Vergangenheit kooperiert

Schon im Juni hatten mehrere muslimisch geprägte Länder des Mittleren Ostens und Asiens wie Saudi Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Malaysia Vorführungen des Disney-Animationsfilms "Lightyear" untersagt, weil dort ein kurzer Kuss zweier lesbischer Figuren zu sehen ist. Daraufhin hatte Disney+ angekündigt, die Inhalte des Streamingdienstes seien den lokalen regulatorischen Anforderungen der Golfstaaten angepasst worden.

Netflix hat in der Vergangenheit ebenfalls bereits Inhalte aus dem Angebot für Saudi-Arabien gesperrt. 2019 kritisierten Aktivisten den Streamingdienst dafür, dass er eine Folge der Comedysendung »Patriot Act« in dem Land blockiert habe, in dem Prinz Mohammed wegen der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi und der Verstrickung in den Krieg im Jemen angegangen worden war.