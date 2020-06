Goldkettchen und Brusthaar: "Tiger" Tom Jones wird 80

Klar, wenn wir über ein Sex-Symbol und eine Potenzrasen-Ikone wie Tom Jones sprechen, dann wird das zwangsläufig ein Beitrag über Frauen. Beschränken wir uns auf drei der wichtigsten: seine Oma, die Queen und eine Barfuß-Sängerin namens Sandie. Fangen wir mit Tom Jones' Großmutter an.

7. Juni 1940: Tom Jones kommt auf die Welt und gibt keinen Mucks von sich. Die Hebamme erklärt Mini-Tom bereits zur Totgeburt – da packt die Oma den Säugling bei den Beinchen, steckt ihn kopfüber in einen Eimer kaltes Wasser und schleudert ihn schließlich wie ein Lasso durch die Luft. Und plötzlich war tiny Tom ganz lebendig.

Zum ersten Mal fährt der Tiger 1965 seine Krallen aus. Und damit sind wir auch schon mitten in der Story mit der Barfuß-Lady. Der junge Tom Jones ist gerade von seiner Heimat Wales nach London gezogen und tritt dort in Pubs als "Tiger Tom" auf, wo ihn der Manager und Komponist Gordon Mills entdeckt. Und der Tiger wiederum entdeckt auf Mills Schreibtisch den perfekten Song für sich.

Wilde Nummern statt Palimpalim

Das Problem: Jones Manager und Komponist Gordon Mills hat den Song "It's Not Unusual" für jemand anderen geschrieben: Sandie Shaw, eine barfuß auftretende Pop-Chanteuse, die aber ablehnt. Somit wird die Manege frei für den Tiger, der zu seinem ersten Karrieresprung ansetzt, um aus der ursprünglich lieblichen Palimpalim-Version von "It's Not Unusual" eine wilde Nummer zu machen.

"It's Not Unusual" ist gerade mal die zweite Single und gleich ein Nummer 1-Hit. Und ab jetzt ist der Tiger erst mal nicht mehr zu bremsen: Jones trällert die Titelsongs für James Bonds "Fireball" und Woody Allens "What's New Pussycat?" Mit "Delilah" und "Help Yourself" landet Jones auch in Deutschland zwei Nummer 1-Hits. 1968 bekommt er auf der Bühne das erste Höschen von einem weiblichen Fan überreicht.