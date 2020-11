"Goldjunge": Mikaël Ross und seine Graphic Novel über Beethoven

Das hat gesessen. Mit der Anrede "Hans Arschgen von Kackhofen" will sich der Junge, der mit seinen Brüdern in den winterlichen Rheinauen spielt, nicht abfinden. Der siebenjährige Beethoven wehrt sich, gegen die drei blöden, überlegenen Kerle, die ihn aufziehen mit der Verunglimpfung des väterlichen Namens. Er tritt kräftig zu. Und wird dann brutal verhauen, bleibt zurück im Schnee, mit Veilchen und blutender Nase. Mikaël Ross eröffnet seinen großen Comic "Goldjunge" mit einer fiesen, aber gleichzeitig treffenden Szene. Sie ist erfunden.

Timeline von Beethovens frühen Jahren

"Ein echtes Leben ist so interessant und so reich an Erfahrungen. Und es passieren die wildesten Dinge, in all unseren Leben", sagt Mikaël Ross. Und so habe er versucht, sich eine Timeline zusammenzustellen – wie die Ereignisse chronologisch festgelegt sind, was sagen die Urkunden, gibt es feste Ereignisse? Und dann habe er zwischen den Ereignissen geschaut: Wie könnte so ein Tag ausgesehen haben? Und da sei er nicht als Wissenschaftler herangegangen, sondern als Künstler mit der Frage: Vielleicht ist das Absurdeste an diesem Tag passiert!

Mikaël Ross folgt verschiedenen Episoden aus Beethovens früher Biographie. Er erzählt von einer schwierigen Kindheit in Bonn, gestützt auf die Aufzeichnungen von Johann Gottfried und Cäcilia Fischer, den Nachbarn und Vermietern der Familie Beethoven. Es folgen die Übersiedelung 1792 nach Wien – möglich geworden durch die Fürsprache Joseph Haydns – Liebesleid und die vom Förderer verlangten nervigen Kontrapunktübungen. Die mit Feder und Tusche gezeichnete Graphic Novel endet mit dem ersten großen öffentlichen Auftritt Beethovens 1795 in Wien. Er spielte unter Haydns Leitung ein eigenes Klavierkonzert. Und wurde dafür gefeiert.