"Goldener Trichter" für "Fastnacht in Franken"-Sitzungspräsident

Am Sonntag hat die Karnevalsgesellschaft Nürnberger Trichter zur "Großen Trichterprunksitzung" eingeladen. Mit dem "Goldenen Trichter" werden jährlich Menschen ausgezeichnet, die der fränkischen Fastnacht nahestehen. Auf der Bühne wird den Auserwählten symbolisch durch einen Trichter Weisheit eingetrichtert - mit Pegnitzwasser. So auch am vergangenen Wochenende bei Christoph Maul.

Laudatio durch "Die Dorfrocker"

Die Laudatio auf den Sitzungspräsidenten der "Fastnacht in Franken" kam von der fränkischen Band "Die Dorfrocker". Sie selbst hatten die Auszeichnung im Jahr 2020 erhalten. Auf die Melodie von "Go West" der Pet Shop Boys dichteten sie: "Der Christoph, den ein jeder kennt […] der Christoph ist fei gescheit beliebt" oder "Ein Hoch auf Christoph den Maul […] er ist fröhlich, fränkisch, echt". "Eine solch kreative Laudatio ist eine große Ehre, dafür bin ich sehr dankbar", sagte Trichterträger Christoph Maul im Gespräch mit dem BR. Für ihn sei der Orden etwas ganz Besonderes - und die Verleihung am Wochenende ein toller Auftakt in die Sendungswoche von "Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim. Der Quotenhit wird am kommenden Freitag ab 19 Uhr im BR Fernsehen live übertragen.

Sitzungspräsident der BR-Kultsendung "Fastnacht in Franken"

Christoph Maul wurde 1979 im mittelfränkischen Schillingsfürst geboren. Er reiht sich als Träger des "Goldenen Trichters" in die Reihe bekannter Persönlichkeiten ein. So erhielten unter anderem Spitzenpolitiker wie Helmut Schmidt, Franz-Joseph Strauß und Markus Söder sowie bekannte Persönlichkeiten wie Luis Trenker, Roberto Blanco, Carmen Nebel und das Komödianten-Duo Volker Heißmann und Martin Rassau den Orden.

Seit dem Jahr 2022 führt Christoph Maul als Sitzungspräsident durch die Fernsehsitzung "Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim. Die Kultsendung, die seit Jahrzehnten live aus den Mainfrankensälen gesendet wird, ist mit einer bayernweiten Einschaltquote von weit über 40 % und bundesweit in der Spitze knapp 5 Millionen Zuschauern der Quotenhit aller dritten Programme der ARD. Heuer wird sie am 10. Februar ausgestrahlt.

"Nürnberger Trichter": Schon über 100 Jahre alt

Die Nürnberger Trichter Karnevalsgesellschaft e.V., kurz "Nürnberger Trichter" genannt, ist die zweitälteste Nürnberger Karnevalsgesellschaft. Sie wurde 1909 gegründet und feierte in der Faschings-Saison 2009 ihr 100-jähriges Bestehen.