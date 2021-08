Goldener Löwe für das Architekten-Kollektiv Raumlaborberlin

Raumlaborberlin erhielt die Auszeichnung für zwei Projekte, die als Beispiele für "einfallsreiche städtische Wiederbelebung" gelten können, so begründete Architekturbiennale ihre Entscheidung. Ihr Ansatz trete für Teilnahme und gemeinsame Verantwortung ein, hieß es in der Begründung.

Perspektivverschiebung in der Architektur

Raumlaborberlin selbst erklärt, die Installation solle zeigen, wie "gemeinsame Räume des Experimentierens und Erforschens unbekannter Zukünfte" geschaffen werden können.

Auf ihrer Homepage heißt es: "Instances of Urban Practice ist eine Perspektiven-Verschiebung in der Architektur: Vom gebauten Objekt zur architektonischen Praxis, vom Gegenstand oder Endergebnis zum qualifizierten Prozess – Architektur als Handlung, die eine gesellschaftliche Position einnimmt."

Neue städtische Konzepte

"Instances of Urban Practice" stellt zwei Projekte vor, in denen Raumlaborberlin als "Initiator, Verhandlungspartner, Raumgestalter, Vermittler und Caretaker involviert ist". Es handelt sich um zwei Orte in Berlin: Die "schwimmende Universität" am Regenwassersammelbecken des ehemaligen Flughafens Tempelhof und das Haus der Statistik am Alexanderplatz.

Von April bis September 2018 schuf das Büro die "Floating University" als experimentellen Ort zum gemeinsamen Lernen. Unter anderem Studierende und Forschende arbeiteten damals an neuen Ideen für städtische Architektur oder machten Workshops. Das Projekt im Haus der Statistik dreht sich um Konzepte, wie man das leerstehende Gebäude nutzen kann.

Die Architekturbiennale Venedig gilt als wichtigste Präsentation zur Baukunst weltweit. Mehr als 100 Teilnehmer aus 46 Ländern zeigten ihre Entwürfe und Ideen.