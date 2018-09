Goldener Käfig: Regensburger "Nabucco" steckt in der Zwangsjacke

Der Schatten des Königs ist mitleidlos

Er musste sehr kurzfristig für einen erkrankten Kollegen einspringen, was in diesem Fall besonders undankbar ist, denn bekanntlich wird Verdis "Nabucco" so häufig aufgeführt, dass es fast unmöglich ist, dazu noch umwerfend neue Regiekonzepte zu erfinden. Hans Neuenfels ließ einst (2000) in Berlin alle Babylonier als Bienen mit beweglichen Stacheln auftreten, das war ein lautstarker Skandal, der sich nicht ohne weiteres wiederholen lässt. Um mit solchen Ideen mitzuhalten, hätte Rareș Zaharia Zeit gebraucht und kreative Freiräume. So musste er aus einem vorhandenen Bühnenbild das Beste machen. Er ließ den Schatten des babylonischen Königs auftreten, eine stumme, goldene Götzenfigur, die mitleidlos dem Treiben der Menschen zusieht und am Ende die Krone aufbehält.

Beachtliche Leistung von Chor und Orchester

Die böse, rachsüchtige Abigaille, die vorübergehend die Macht an sich gerissen hat und alle Juden zum Tode verurteilte, wird vom geläuterten und bekehrten Nabucco mit einer Spritze in den Hals hingerichtet. Kurz zuvor hatte sie noch mit der Merkel-Raute für zaghafte Lacher im Publikum gesorgt. Szenisch war das alles nur mäßig überzeugend, dafür glänzte der Abend musikalisch in jeder Hinsicht. "Nabucco" ist eine Chor-Oper, ja die Chor-Oper schlechthin, und der Regensburger Chor (Leitung Alistair Lilley) schlug sich, offenbar frisch erholt von der Spielzeitpause, hervorragend, nämlich bestens abgestimmt, ausbalanciert, seelenvoll, mal voll martialischer Energie, mal inbrünstig flehend. Eine beachtliche Leistung. Das gilt auch für das Philharmonische Orchester unter Leitung von Tom Woods. Er brachte den frühen Verdi ordentlich zum Glühen und Gleißen, der damals 28-jährige Komponist scheute ja keinen derben Effekt, kein seeliges Wogen und Wiegen, keinen explosiven Sturm und Drang. Diese noch ungeschliffene, unbändige Lust am pompösen Klangbild war jederzeit zu hören und mitzuerleben, so dass auch die Zuschauer draußen auf dem Bismarckplatz ihre helle Freude gehabt haben dürften.