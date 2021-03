Goldener Bär geht an den rumänischen Regisseur Radu Jude

Der Silberne Bär für die Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle geht an Lilla Kizlinger in "Forest – I See You Everywhere" von Bence Fliegauf. Weitere Silberne Bären vergab die Jury an Ryusuke Hamaguchi für "Wheel of Fortune and Fantasy" (Großer Preis der Jury) und Maria Speth für ihren Dokumentarfilm "Herr Bachmann und seine Klasse" (Preis der Jury). Für das beste Drehbuch wird der Koreaner Hong Sangsoo für "Introduction" ausgezeichnet. Der Silberne Bär für eine Herausragende Künstlerische Leistung geht an Yibran Asuad für die Montage von "Una pelicula de policias" (A Cop Movie) von Alonso Ruizpalacios.

Offizielle Verleihung vor Publikum im "Berlinale Summer Special"

Wegen der Corona-Pandemie fanden die Internationalen Filmfestspiele Berlin in einem ersten Teil für die Vertreter der Filmbranche ausschließlich online statt. Die offizielle Berlinale-Preisverleihung der Goldenen und Silbernen Bären soll im zweiten Teil im Rahmen des "Berlinale Summer Special" im Juni vor Publikum stattfinden.

Insgesamt gingen in diesem Jahr 15 Wettbewerbsfilme ins Rennen um den Goldenen und die Silbernen Bären. Davon kamen fünf Beiträge aus Deutschland.