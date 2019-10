Goldener 870-Kilo-Waller in Regensburg aufgestellt

Vor dem Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg ist am Mittwoch die Skulptur eines goldenen Wallers aufgestellt worden. Sie ist 8,60 Meter lang, mehr als zwei Meter hoch und rund 870 Kilo schwer. Die Oberfläche ist mit Blattgold überzogen. Schätzungsweise 6.000 bis 8.000 Goldblättchen wurden verwendet, so Künstler Oliver Störmer.

Fischskulptur kostet 180.000 Euro

Der Goldene Waller wurde auf einen Betonsockel gesetzt, nur wenige Meter vom Donauufer entfernt. "Beim Aufstellen ist alles glatt gelaufen", sagte Störmer. Der Stadt kostet die Skulptur 180.000 Euro. Sie hatte sich 2014 für das Werk des Künstlerduo "Stoebo" entschieden. Dahinter stecken die Künstler Cisca Bogman und Oliver Störmer aus Berlin.

Die beiden hatten mit dem Goldenen Waller den ersten Preis des landesweiten Wettbewerbs Kunst am Donaumarkt gewonnen. Die Jury würdigte insbesondere "den besonderen Bezug der Fisch-Skulptur zur Donau".

Kunstwerk nicht unumstritten

Die Entscheidung für das Künstlerduo Stoebo war nicht unumstritten. Manche Regensburger hätten sich einen Künstler aus der Gegend gewünscht. Das Kunstwerk wird im Rahmen der Feierlichkeiten zum Abschluss der Baumaßnahmen am Donaumarkt aufgestellt. Auslöser für diese grundlegende Umgestaltung war der Neubau des Museums der Bayerischen Geschichte.

Die offizielle Präsentation der Goldenen Wallers findet am Freitag (18.10.19) um 15:30 Uhr statt.