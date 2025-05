Goldene Palme in Cannes für iranischen Regisseur Panahi

Preis der Jury für "In die Sonne schauen"

Die Berlinerin Mascha Schilinski erhielt den Preis der Jury für "In die Sonne schauen". Der Film wurde in Cannes von Kritikern gefeiert. "Der Film zeigt uns, dass Kino sich immer noch neu erfinden kann", schrieb "The Hollywood Reporter". Der Film spielt auf einem abgelegenen Hof in der ostdeutschen Altmark, auf dem sich die Lebensgeschichten von vier Frauen verschiedener Generationen kreuzen. "Wir wollten herausfinden, wie Traumata über Generationen hinweg unsere Körper prägen", sagte Schilinski.

Wagner Moura als bester Schauspieler ausgezeichnet

Der Große Preis der Jury, die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals, ging an "Sentimental Value" von Joachim Trier. Kleber Mendonça Filho erhielt für "O Secreto Agente" den Preis für die beste Regie. Einen Spezialpreis der Jury erhielt Bi Gan für "Resurrection".

Der Preis als beste Darstellerin ging an Nadia Melliti für ihre Rolle in "La Petite Dernière". Als bester Schauspieler wurde Wagner Moura für seine Rolle in "O Secreto Agente" ausgezeichnet. Für das beste Drehbuch wurden Jean-Pierre und Luc Dardenne mit "Jeunes Mères" geehrt.

Preisverleihung nach Stromausfall ohne Probleme

Die Preisverleihung der 78. Filmfestspiele fand wie geplant statt, nachdem es in Cannes am Samstag einen größeren Stromausfall gegeben hat.

Das Festival von Cannes war dieses Jahr vom 13. bis 24. Mai. Es ist neben Venedig und Berlin das bedeutendste Filmfestival der Welt.

Mit Informationen von dpa und AFP