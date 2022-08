Goldene "Außerirdische" ziehen am Wochenende durch Regensburg

Der polnische Künstler Paweł Althamer kommt mit seiner Performance "Common Task" (Gemeinsame Aufgabe) an diesem Wochenende nach Regensburg. Am Samstag und Sonntag wird eine große Gruppe komplett in goldene Kostüme gekleideter Menschen durch die Stadt ziehen. Das Ziel der Gruppe: mit Passanten in Kontakt kommen und gute Laune verbreiten.

Besuch vom anderen Stern

Die goldglänzenden Ganzkörperanzüge der Teilnehmer erinnern dabei ganz bewusst an Aliens von einem fremden Stern, sagt Agnes Tieze vom Kunstforum Ostdeutsche Galerie, wo aktuell eine Ausstellung des Künstlers gezeigt wird. "Sie inszenieren einen Besuch von Außerirdischen, um zu sagen, jetzt ist es Zeit auch mal von einer anderen Warte auf das menschliche Leben zu schauen." Der Blick von außen auf die Welt sei ein zentraler Punkt in der Arbeit Althamers.

Die Gruppe zeigte ihre Performance "Common Task" unter anderem bereits in Belgien, Italien, Brasilien, Großbritannien und Mali. Im belarussischen Minsk wurden die "goldenen Aliens" von der Polizei gestoppt.

Kunstaktionen in Regensburg

In Regensburg sind neben Begegnungen in der Stadt auch Aktionen am Kunstforum Ostdeutsche Galerie geplant. Auf dem Vorplatz der Galerie wird die Gruppe am Samstag von 14 bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 12 Uhr auch gestalterisch tätig werden. Nach der Performance wird die Gruppe am Sonntagnachmittag auch die Walhalla bei Donaustauf besuchen.

Pionier der inklusiven Kunstarbeit

Althamers goldene Gruppe setzt sich aus Freunden des Künstlers, Nachbarn aus einer Plattenbausiedlung in Warschau, wo Althamer aufwuchs und Menschen mit Behinderung zusammen, mit denen er schon seit Jahren künstlerisch zusammenarbeitet. In den frühen Neunziger Jahren gab Althamer erstmals einen Keramikkurs für Menschen, die an Multipler Sklerose erkrankt sind. Aus einer ursprünglichen Therapieidee ist mittlerweile die Künstlergruppe Nowolipie geworden, die sich auch an der Performance beteiligen wird.