Golden Globes für "West Side Story" und "The Power of The Dog"

Der Verband der Auslandspresse in Hollywood (HFPA) hat am Sonntag die Preisträgerinnen und Preisträger der 79. Golden Globes bekannt gegeben. Weil die HFPA wegen Sexismus und mangelnder Diversität in der Kritik stand, hatten zahlreiche Hollywood-Studios und -Agenturen einen Boykott der Zeremonie am 09.01. angekündigt. Der Verband reagierte wenige Tage vor der Verleihung darum mit der Entscheidung, die Preisträger und Preisträgerinnen lediglich schriftlich bekanntzugeben – im Live-Ticker auf der eigenen Webseite sowie in den sozialen Medien. Mit einem schlichten Eröffnungspost startete die Bekanntgabe um 18 Uhr Ortszeit.

Wer hat abgeräumt?

Von der 90-minütigen Zeremonie, bei der nur HFPA-Mitglieder und wenige Gäste anwesend waren, gab es online keine Bilder zu sehen. Schlag auf Schlag, Post auf Post wurden die 25 Siegerinnen und Sieger genannt. Die beiden im Vorfeld als Favoriten gehandelten Produktionen "The Power of the Dog“ (gewann drei von sieben Nominierungen, darunter Bestes Filmdrama) und "Belfast“ (gewann eine von sieben Nominierungen) zählten nicht zu den großen Abräumern des Abends. Das dürfte Steven Spielbergs Neuverfilmung des Musical-Klassikers "West Side Story“ sein, die in drei von vier nominierten Kategorien gewann und damit genauso viele Globes wie das Original von 1961 holte.

Bekannte Gesichter in vielen Kategorien

Auch in vielen anderen Kategorien gingen die Trophäen in bekannte Hände. Schauspielerin Nicole Kidman (für "Being the Ricardos“) und ihr Kollege Will Smith (für "King Richard“) sicherten sich die wichtigen Preise als beste Hauptdarstellerin und bester Hauptdarsteller in der Drama-Sparte. Auch die Auszeichnungen in den musikalischen Kategorien gingen an Größen des Genres: Billie Eilish gewann mit ihrem James-Bond-Titelsong "No Time to Die“ in der Kategorie bester Filmsong, der deutsch-amerikanische Komponist Hans Zimmer für "Dune" die beste Filmmusik.

Underdogs und Überraschungen

Jedoch ehrten die Globes auch weniger bekannte Persönlichkeiten und boten nach der monatelangen Kritik in Punkto mangelnder Diversität einige – wenn auch wenige – vielfältige Überraschungen. Mit der Neuseeländerin Jane Campion gewann für "The Power of the Dog" erst zum dritten Mal in der Geschichte der Golden Globes eine Frau den Preis für die beste Regie (die Preisträgerinnen vor ihr waren Barbara Streisand (1984) und die im letzten Jahr ausgezeichnete Chloe Zhao). Zudem wurde erstmalig ein koreanischer Schauspieler mit einem Preis geehrt (O Yeong-Su aus "Squid Game").

Historisch: Erstmalig Transfrau ausgezeichnet

Viel Beifall erntete die Auszeichnung von Michaela Jaé Rodriguez (für „Pose“) als beste Hauptdarstellerin in der Sparte Serien-Drama. Sie ist die erste Transperson, die in der Geschichte der Golden Globes einen Preis erhält. Damit sind die Globes der erste der großen Filmpreise, die eine Transperson ausgezeichnet haben (für die Oscars und Emmys waren in der Vergangenheit zwar Transpersonen nominiert, bisher aber nie ausgezeichnet worden). Gewinnerin Rodriguez freute sich in einem Live-Video auf Instagram, dass die Tür damit offen stehe für die queere Community.

Die Globes – ‚Gatekeeper‘ der Oscars

Auch wenn die Verleihung der Golden Globes in diesem Jahr in eher ungewöhnlicher und unauffälliger Weise ausgetragen wurde, dürften die Namen vieler Nominierter und Ausgezeichneter auch bei den diesjährigen Oscars auftauchen. Die Golden Globes gelten als wichtige Vorboten, sogenannte ‚Gatekeeper‘, für die Oscars. Die Nominierungen für die 94. Academy Awards werden am 8. Februar verkündet, die Verleihung soll am 27. März 2022 stattfinden.

Alle Auszeichnungen im Überblick

KINO

Bestes Filmdrama: «The Power of the Dog»

Bestes Film-Musical/beste Filmkomödie: «West Side Story»

Beste Hauptdarstellerin Drama: Nicole Kidman, «Being the Ricardos»

Bester Hauptdarsteller Drama: Will Smith, «King Richard»

Beste Hauptdarstellerin Musical/Komödie: Rachel Zegler, «West Side Story»

Bester Hauptdarsteller Musical/Komödie: Andrew Garfield, «Tick, Tick…Boom!”

Beste weibliche Nebenrolle: Ariana DeBose, «West Side Story»

Beste männliche Nebenrolle: Kodi Smit-McPhee, «The Power of the Dog»

Bester Animationsfilm: «Encanto»

Bester nicht-englischsprachiger Film: «Drive My Car», Japan

Bestes Drehbuch: Kenneth Branagh, «Belfast»

Beste Regie: Jane Campion, «The Power of the Dog>

Bester Filmsong: «No Time to Die», Billie Eilish

Beste Filmmusik: Hans Zimmer, «Dune»

FERNSEHEN

Dramaserie: «Succession»

Comedyserie: «Hacks»

Kurzserie: «The Underground Railroad»

Beste Schauspielerin Dramaserie: Michaela Jaé Rodriguez, «Pose»

Bester Schauspieler Dramaserie: Jeremy Strong, «Succession»

Beste Schauspielerin Comedyserie: Jean Smart, «Hacks»

Bester Schauspieler Comedyserie: Jason Sudeikis, «Ted Lasso»

Beste Schauspielerin Kurzserie: Kate Winslet, «Mare of Easttown»

Bester Schauspieler Kurzserie: Michael Keaton. «Dopesick»

Beste männliche Nebenrolle: O Yeung-su, «Squid Game»

Beste weibliche Nebenrolle: Sarah Snook, «Succession»

Die BR KulturBühne – ein Platz für Konzerte, Events, Debatten und auch großes Vergnügen. Hier geht's lang!

Aktuelle Debatten, neue Filme und Ausstellungen, aufregende Musik und Vorführungen... In unserem kulturWelt-Podcast sprechen wir täglich über das, was die Welt der Kultur bewegt. Hier abonnieren!

mit Material von dpa