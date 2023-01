Golden Globes für Steven Spielberg und Colin Farrell

Großer Erfolg für "The Banshees of Inisherin"

"The Banshees of Inisherin", die irische Tragikomödie von Oscargewinner Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", 2017) ist der zweite große Abräumer der Golden Globes in diesem Jahr. Das überrascht kaum, der Film war gleich acht mal nominiert, drei Trophäen hat er bekommen. "The Banshees of Inisherin" gewann als beste Komödie das Rennen gegen den US-amerikanischen Historien-Film über das Hollywood der 20er-Jahre, "Babylon", mit Brad Pitt und gegen die abgründige Satire, die heuer die europäischen Filmpreise dominiert hat, "Triangle of Sadness".

Der Film spielt zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf einer abgelegenen Insel an der Westküste Irlands und erzählt von dem verstörenden Ende einer langen Männerfreundschaft. Colin Farrell wurde für seine Rolle in "The Banshees of Inisherin" als bester männlicher Darsteller ausgezeichnet. Martin McDonagh erhielt einen Golden Globe für das Beste Drehbuch.

Den Preis für die beste Darstellerin in einem Drama gewann die australisch-US-amerikanische Schauspielerin Cate Blanchett im Musikdrama "Tár". Sie spielt darin eine fiktive Dirigentin der Berliner Philharmoniker.

Enttäuschung beim deutschen Oscar-Kandidaten

In der Kategorie "Bester nicht-englischsprachiger Film" ging der Anti-Kriegsfilm von Regisseur und Drehbuchautor Edward Berger "Im Westen nichts Neues" leer aus. Die neue Adaption des Romans von Erich Maria Remarque aus dem Jahr 1929 schildert drastisch die Grauen während des Ersten Weltkriegs. Trotz der Aktualität des Stoffes setzte sich in dieser Kategorie der Film "Argentinien, 1985" durch. Der Politthriller dreht sich um einen historischen Prozess gegen Führungsfiguren der Militärdiktatur in Argentinien.

Oscar-Favorit aus Deutschland: Lesen Sie hier unsere Rezension zur Neuverfilmung von "Im Westen nichts Neues"!

Fernseh-Formate und eine Grußbotschaft

Die Golden Globes zeichnen, anders als die Oscars, auch TV-Produktionen und Serien aus. Unter den Gewinnern war mit drei Auszeichnungen die Comedyserie "Abbott Elementary" über eine Grundschule in Philadelphia. Bester Comedy-Hauptdarsteller wurde Jeremy Allen White als junger Koch in "The Bear". Den Preis als beste Dramaserie bekam der "Game of Thrones"-Ableger "House of the Dragon".

Sean Penn, sonst eher bühnenscheu, überbrachte bei der Verleihung eine Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. "Die Besten im zurückliegenden Jahr, das waren Sie", sagte er der versammelten Hollywood-Prominenz über die Solidarität, die sein Land erfahren habe.