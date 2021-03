Golden Globe-Gala: "Wir freuen uns auf diversere Zukunft"

Unter den Preisträgern gab es wenig Überraschungen und gar keine "Skandale". So gewann Chloé Zhaos Sozialstudie "Nomadland" erwartungsgemäß als bestes Drama. Die gebürtige Chinesin ist die zweite Frau in der Geschichte der Golden Globes seit Barbra Streisand ("Yentl", 1983), die für ihre Regie-Leistung ausgezeichnet wurde. Die viel diskutierte Royals-Serie "The Crown" räumte den Preis als beste TV-Produktion ab. Netflix war mit insgesamt zehn Trophäen überhaupt der große Gewinner. Amazon durfte sich mit "Borat Anschluss Moviefilm" über den Preis für die beste Komödie freuen. Und der Streamingdienst Hulu zeigt derzeit mangels Kino-Starts "Nomadland", so dass die Gala insgesamt als Durchbruch für den neuen Vertriebsweg gewertet wurde.

Das Fachblatt "Variety" zeigte sich überrascht, dass der Ärzte- und MeToo-Thriller "Promising Young Woman" trotz vier Nominierungen leer ausging, ebenso wie der Film "Mank" über den Autor Herman J. Mankiewicz, der das Buch für "Citizen Kane" schrieb. Die Produktion stand sechs Mal auf den Shortlists und gewann trotzdem kein einziges Mal.

Diese Auszeichnungen kamen "überraschend"

Unerwartet empfanden die Fachjournalisten auch die Auszeichnung von Jodie Foster als beste Nebendarstellerin im Thriller "The Mauritanian", der auf den Tagebuch-Aufzeichnungen des Guantanamo-Häftlings Mohamedou Ould Slahi beruht. Foster schlug immerhin Stars wie Glenn Close und Amanda Seyfried aus dem Feld. Und dass Rosamund Pike als beste komödiantische Hauptdarstellerin vom Platz gehen konnte, kam für Insider ebenfalls überraschend. Sie hatten auf Maria Bakalova gesetzt, die die Hauptrolle im Borat-Film übernommen hatte. Als deren schärfste Konkurrentin wurde Michelle Pfeifer gesehen, die aber auch nicht zum Zuge kam. Ähnlich unkalkulierbar erwies sich der Golden Globe für die beste dramatische Hauptrolle. Andra Day wurde für die Titelrolle in "The United States Vs. Billie Holiday" gewürdigt, obwohl sie anders als ihre vier Konkurrentinnen nicht für die diesjährigen Preise der Screen Actors Guild (SAG) aufgerufen war.