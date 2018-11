Götz Aly erhält den Geschwister-Scholl-Preis 2018

Götz Aly – geboren 1947 in Heidelberg – hat zahlreiche Bücher zur Geschichte des Holocaust veröffentlicht. So erzählt er etwa in "Im Tunnel . Das kurze Leben der Marion Samuel 1931 - 1943" vom Schicksal Marion Samuels, geboren 1931 in Arnswalde, einer Kleinstadt im heutigen Polen. Ihr kurzes Leben endete 1943 in Auschwitz: Am 3. März wurde das Mädchen, elf Jahre alt, zusammen mit dem Vater deportiert. Einen Tag später erreichte der Zug das Todeslager, 2.000 Menschen wurden umgehend in den Gaskammern ermordet. Aly hat die Lebensgeschichte von Marion Samuel erstmals umfassend rekonstruiert, aus Anlass der Verleihung eines nach ihr benannten Preises. Der schmale Band führt zum Hauptwerk des in Berlin lebenden Historikers: zur Geschichte der Ausgrenzung, Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden. Der Holocaust ist für den Historiker eine Folge der Krisen der Moderne.

"Da gibt es eine kleine Gruppe, die natürlich aus traditionellen, auch aus religiösen Gründen, auch wegen ihrer Eigenständigkeit, ihrer Distinguiertheit gegenüber der Umwelt genau umschrieben ist oder sich umschreiben lässt", erklärt Götz Aly. "Und diese Gruppe ist offenkundig schneller – macht in Deutschland zehnmal so oft Abitur wie christliche Kinder, verdient wesentlich mehr, zahlt wesentlich mehr Steuern – immer im Durchschnitt. Und der Hass wächst in der Situation, wo die anderen, die nachfolgenden, auch sozial mobilisiert werden, aufsteigen müssen und der Abstand sich verkürzt."

Geschichte im Alleingang

In der deutschen Historikerzunft nimmt der diesjährige Geschwister-Scholl-Preisträger eine ganz eigene Position ein. Götz Aly hatte nie einen eigenen Lehrstuhl, er war immer ein Einzelgänger im akademischen Betrieb und wurde von den fest im Sattel sitzenden Professoren gerne auch als Außenseiter abgestempelt. Dabei hat Aly – mehr oder weniger im Alleingang – ein beeindruckendes wissenschaftliches Oeuvre veröffentlicht, große Bücher über den Holocaust wie auch über den modernen Antisemitismus in Deutschland und Europa.