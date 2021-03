Göttliche Komödie: Roberto Benigni wird Dante-Jahr eröffnen

Der Präsident des Dante-Nationalkomitees, Carlo Ossola, träumt davon, dass jedem italienischen Studenten bis zum Ende des Jubiläumsjahres ein Exemplar der "Göttlichen Komödie" ausgehändigt werden kann. Es soll eine Opern-Uraufführung geben ("Die Reise des Dante"), die der Franzose Pascal Dusapin komponieren und der Dichter Frédéric Boyer texten wird. Dusapin kennt sich mit mythischen Stoffen übrigens aus, er vertonte schon Penthesilea und Macbeth für das Opernhaus in Brüssel.

In Dantes Heimatstadt Florenz, die ihn vertrieben hatte, in Verona, wo er Aufnahme fand, und in Ravenna, wo er starb, sollen jeweils Ausstellungen eröffnet, Denkmäler enthüllt, internationale Konferenzen abgehalten werden. Natürlich werden das Scheingrab von Dante in Florenz und das tatsächliche in Ravenna aufwändig renoviert. Und dort, wo angeblich das erlesenste und reinste Italienisch gesprochen wird, in der toskanischen Hauptstadt Florenz, wird das künftige Museum der italienischen Sprache teileröffnet. Ein internationaler Stream, an dem auch Fans vom "Dante Park" in New York City zugeschaltet sein werden, wird weltweit unter den Bewunderern des Dichters für Furore sorgen. Insgesamt soll das Jubiläum 2,6 Millionen Euro kosten.

Die zentrale Ausstellung "Inferno" soll am 5. Oktober in der Scuderie del Quirinale in Rom eröffnet werden und bis zum 9. Januar 2022 dauern, kuratiert von Jean Claire, der, wie der Präsident Mario De Simoni ankündigte, "die gesamte Ikonographie von Dantes Zeit bis zur Gegenwart nachzeichnet" und schmerzhafte Themen "zeitgenössischer Höllen auf Erden" zeigen wird, mit Werken von Auguste Rodin bis zum Sternenhimmel von Gerhard Richter. Ebenfalls in Rom, gemeinsam mit dem Palazzo Braschi und dem Barracco-Museum wird die Ausstellung "Feminin oder La Vita Nova: Liebe bei Dante" zu sehen sein. Alessandra Mammì wird zehn Künstlerinnen präsentieren, darunter die 86-jährige Letizia Battaglia und die 88-jährige Giosetta Fioroni.

Und Forscher wollen sich mit der "Operation Autograph" bemühen, endlich in irgendeinem Archiv ein paar Zeilen von Dantes eigener Hand aufzustöbern. Ob das gelingt, erscheint jedoch fraglich. Gleichwohl wäre es ungeachtet aller anderen Veranstaltungen der Höhepunkt des Jahres.

Wer übrigens selbst mal die "Göttliche Komödie" zur Hand nehmen will, sollte unbedingt eine Ausgabe mit einem guten Kommentarteil wählen. Dante rechnet mit hunderten von Zeitgenossen ab, darunter Päpste und zahlreiche gekrönte Häupter, und verteilt sie nach Belieben auf die drei jenseitigen Aufenthaltsräume. Leser, die wissen, wer jeweils gemeint ist, werden ihre helle Freude haben. Und Deutsche sowieso: Dante zählte zu den leidenschaftlichen Anhängern der Staufer und verherrlicht den kaiserlichen Adler, der ihm natürlich im Paradies begegnet.