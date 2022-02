"Götterdämmerung": Siegfried stirbt unter ukrainischer Flagge

Es war nach Angaben des Königlichen Opernhauses von Madrid kein Regie-Einfall, sondern eine Eingebung des Produktionsteams: Am Ende von Richard Wagners "Götterdämmerung" liegt der ermordete Held Siegfried unter der ukrainischen Flagge. "Der emotionalste Moment in diesem Ring ist der, wenn Siegfried, die Hoffnung der Welt, durch Verrat ermordet wird, und zwar hinterrücks", so Tenor Andreas Schager (51) gegenüber der österreichischen Presseagentur APA: "Und deswegen wollten wir genau an dieser emotionalsten Stelle ein Zeichen der Solidarität mit unseren Brüdern und Schwestern in der Ukraine setzen."

"Selbstverschuldeter Untergang der Menschheit"

Bei der Solidaritäts- und Protestaktion habe es sich um eine gemeinsame Initiative der Darsteller und Künstler gehandelt, die unter Dirigent Pablo Heras-Casado und den Regisseuren Robert Carsen und Patrick Kinmonth den vierteiligen "Ring des Nibelungen" interpretierten. Es gehe darin um den selbstverschuldeten Untergang der Menschheit, so das Theater in einer Pressemitteilung. Unweit des Teatro Real am Königlichen Schloss von Madrid demonstrierten am vergangenen Sonntag rund 40.000 Menschen gegen den Krieg in der Ukraine.