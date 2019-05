Schlachtfeld Familie: Umjubelte "Götterdämmerung" in Würzburg

Was hat Wotan wohl gewählt? Der Mann ist ja von berufswegen Göttervater, privat allerdings vor allem Fatalist und somit reif für den Weltuntergang. Da hätten sich mehrere Parteien angeboten, aber statt zur Europawahl ging Wotan lieber ins Museum. Jedenfalls am Würzburger Mainfrankentheater, wo der japanische Regisseur Tomo Sugao Wagners "Götterdämmerung" als Kampf der Generationen inszenierte, oder, mythologischer ausgedrückt, als Fluch der Ahnen, auch als Familienaufstellung. Also sitzen im Naturkundemuseum all die Monster der Vergangenheit herum, außer Wotan und seinen Walhall-Kollegen auch noch die Rheintöchter und natürlich Fafner, der imposante Drache.

Brünnhilde hat einen Vaterkomplex

Sie alle sind längst verblichen in ihren Vitrinen, und mischen doch noch kräftig mit im Alltag. Vor allem Hagen und Siegfried, die beiden Helden, leiden schwer unter ihren Vorfahren. Der eine wird zum Bösewicht, weil ihn sein Vater schikaniert und seine Mutter nicht schützen kann, der andere, Siegfried, wird von seinen himmlischen Gönnern so sehr verwöhnt und verzärtelt, dass er jeden Realitätsbezug verliert und ebenfalls am Leben scheitert. Und auch Brünnhilde hat einen Vaterkomplex, weil Wotan von ihr immer nur Demut verlangte und sie sich die Liebe mühsam selbst beibringen musste. Lauter traumatisierte, versehrte und einsame Kinder - kein Wunder, dass sie alle nur noch weg wollen aus dieser kalten, aberwitzigen Welt.