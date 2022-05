Götter an der Flasche: Peter Konwitschnys "Walküre" in Dortmund

Alkohol ist keine Lösung, na klar, kann aber durchaus das Ende vorweg nehmen, sogar unter Göttern. Es wird jedenfalls viel gesoffen in dieser Dortmunder "Walküre", mal eher bodenständig aus Dosen, mal etwas gediegener aus Longdrink-Gläsern und später gleich direkt aus der Flasche - die Handlung ist ja danach. Bekanntlich versucht Götterchef Wotan zu retten, was zu retten ist, scheitert jedoch an seiner eigenen Unvollkommenheit und den Umständen. Verständlich, dass er gefrustet ist und sich selbst aufgibt - mit dem kleinen Funken Hoffnung, dass ein Nachfolger es womöglich besser macht.

Immer neue Überraschungen

Staunenswert, welch originelle "Walküre" dem Dortmunder Opernhaus da gelungen ist: Die stehenden Ovationen gingen völlig in Ordnung, und zwar in jeder Hinsicht, was selten vorkommt. Es war musikalisch wie szenisch ein überzeugender Wagner-Abend, der über fünfeinhalb Stunden immer neue Überraschungen bereit hielt.