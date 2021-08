Goethemedaille 2021 vergeben

Um Bach und Beethoven zu erforschen, kam Toshio Hosokawa 1976 nach Deutschland. Zehn Jahre studierte er Komposition in Freiburg und Berlin. Dieses Jahr dirigierte Kent Nagano Hosokawas Konzert "Genesis" in der Elbphilharmonie. Einzigartig, wie der Komponist japanische Tradition und europäische Moderne vereint, wie er Töne einer Bambusflöte in seine zeitgenössische, musikalische Kalligraphie flicht, Stille einsetzt. Die Oper "Erdbeben. Träume", mit dem Libretto von Büchner-Preisträger Marcel Beyer, erinnert an seine Geburtsstadt Hiroshima. Hosokawas Mutter hat die Atombombe in Hiroshima erlebt. Aber erst ermutigt von seinen Erfahrungen in Deutschland brach der Sohn das Schweigen, fragte nach, schrieb sein "Hiroshima-Requiem" und später – voll Trauer über Fukushima – die Oper "Stilles Meer" gegen die Zerstörung der Natur durch den Menschen.

Inspirationsquelle Pina Bausch

Für sie sei das Goethe-Institut in Peking existentiell, sagt die Dokumentarfilmerin, Choreographin und Tänzerin Wen Hui. Dort trifft sie Kollegen und Künstlerinnen aus dem Ausland und findet eine Bühne für ihre unabhängige Tanztruppe, das Living Dance Studio, das Geschichten von Frauen und vom Alltag in China erzählt, abseits offizieller Verlautbarungen. Eine Tänzerin bewegt sich auf der Bühne zwischen Fotos und Filmen, Bäuerinnen und glamouröse Schauspielerinnen der Dreißigerjahre. Die Bilder überlagern sich, zeigen das libertäre Leben einst und die Härten des Alltags heute. Tanz ist hier ein Narrativ gegen geschönte Geschichtsbücher, gegen das Vergessen. Denn der Körper lügt nicht. Der Körper reagiert, zeigt Gesten und Spuren von Hunger oder Angst, sagt die Chinesin. Seit 2008 erforscht sie das Gedächtnis mit Hilfe des Körpers und choreographiert multimedial, nah am Menschen, ganz im Sinn des Tanztheaters von Pina Bausch, die sie einst traf, nachdem sich Wen Hui in eine Probe geschmuggelt hatte.