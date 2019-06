GNM-Generaldirektor Ulrich Großmann zu seinem Abschied

Der Generaldirektor des Germanischen National Museums GNM, Ulrich Großmann, verabschiedet sich heute in Nürnberg mit einer Pressekonferenz. Großmann wird nach 25 Jahren am 1. Juli sein Amt an seinen Nachfolger Daniel Hess übergeben und sich in den Ruhestand verabschieden. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk hat Großmann Bilanz seiner Arbeit gezogen.

Dürer als Highlight

Die wichtigste Ausstellung seiner langen Amtszeit war für ihn die Dürer-Ausstellung 2012, die neun Jahre lang vorbereitet wurde. "Das war das Highlight, auch weil es wirklich neue Forschungen zu dieser Ausstellung gegeben hat“, so Großmann. Damals wurde vieles, was man von Dürer geglaubt hatte, in Frage gestellt, so Großmann.Gerde biografische Daten wie die erste Italienreise kamen auf den Prüfstand. "Insofern haben wir fast mehr Tore aufgemacht als geschlossen", resümiert der scheidende Generaldirektor.

GNM ist vor allem Forschungseinrichtung

Für Großmann ist das Germanische Nationalmuseum mehr Forschungs- als Ausstellungstätte. Zwar seien die Ausstellungen publikumswirksam und in den Medien präsent, doch eigentlich sollten sie immer die neuen Forschungsergebnisse dokumentieren. Dem entspricht auch der Haushaltsansatz des Museums: 71 Prozent des Gesamtetats des GNM flössen derzeit in die Forschung. Dennoch interessierten sich die Besucher natürlich vor allem für die Ausstellungen. Die Forschung dementsprechend anspruchsvoll und spannend für die Besucher zu präsentieren, sei natürlich ein Spagat, aber: "Forschung ist nicht langweilig und sie darf auch nicht langweilig präsentiert werden." Damit das Ganze nicht hölzern präsentiert werde, seien ja auch die Pädagogen am Haus, denn wichtig sei, dass der Besucher Neues erfahre.

Ausstellung "Was ist deutsch?"

Am Museum gab es in seiner Zeit durchaus auch Ausstellungen, die thematisch sozusagen für "jedermann" gedacht waren, etwa Präsentationen zu Themen wie "Wald" oder "Wandern". Eine Ausstellung, die Großmann als eine Art politische Schau für wichtig hält, war "Was ist deutsch?", eine Frage, die heute häufig gestellt wird. Die Ausstellung wurde anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 konzipiert. Darin sei die Frage des Nationalbewusstseins durchaus auch auf humorvolle Weise in Frage gestellt worden. Es ging darin sowohl um das typisch Deutsche wie "Draußen nur Kännchen" als auch zum Beispiel um die religiöse Entwicklung des Landes. Der Katalog zu der Ausstellung sei kaum mehr zu haben und würde genutzt werden, um damit zu arbeiten.

Die Zukunft des Museums mit Daniel Hess

Angesprochen auf die Zukunft der Einrichtung nach seinem Ausscheiden, glaubt Großmann, dass Daniel Hess auf der einen Seite sicher die Arbeit seines Vorgängers fortsetzen wird, was die Sanierung des Hauses und das Konzept einer kulturgeschichtlichen Ausstellung angeht. Zudem stehe Hess vor der schwierigen Aufgabe, solch eine kulturhistorische Präsentation auch für das 18., 19. und 20. Jahrhundert umzusetzen. "Aber selbstverständlich wird er auch eigene Akzente setzen, sicherlich bei den Ausstellungen, sicherlich bei den Fragestellungen", so Großmann. Zudem werde das Museum auch "virtueller" werden. "Dinge, die für mich – ich will nicht sagen, ein Buch mit sieben Siegeln sind, aber ein Buch mit fünfeinhalb."