Gnadengesuch abgelehnt - Siegfried Mauser trat Haft nicht an

Siegfried Mauser ist offenbar immer noch auf freiem Fuß. Obwohl er vom Landgericht München I bereits 2018 wegen dreifacher sexueller Nötigung zu Freiheitsentzug von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt wurde und der Bundesgerichtshof die Entscheidung bestätigte, trat der Ex-Rektor der Münchner Musikhochschule nicht, wie eigentlich angeordnet, bis spätestens 1. Februar 14 Uhr seine Haftstrafe an.

Als österreichischer Staatsbürger sollte er seine Strafe in der JVA Puch-Urstein bei Hallein absitzen. Der dortige Leiter, Dietmar Knebel, erklärte gegenüber der "Kronenzeitung", dass es am Dienstag während der Amtsstunden zwischen acht und vierzehn Uhr aber "keinen Zugang gegeben" habe.

Zuletzt hatte Mausers Anwalt ein Gnadenersuchen an den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und den österreichischen Bundespräsidenten gestellt, mit der Begründung, sein Mandant solle bis zu einer Entscheidung über eine anhängige Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe von der Haft verschont bleiben. Das bayerische Justizministerium hatte dem BR den Eingang des Antrags bestätigt, wollte sich darüber hinaus mit Hinweis auf die Vertraulichkeit von Gnaden-Angelegenheiten aber nicht äußern.

SZ: Österreichischer Bundespräsident lehnte Gnadengesuch ab

Die "Süddeutsche Zeitung" hatte mit Berufung auf Reinhard Pickl-Herk, den Pressesprecher des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, gemeldet, es sei zwar auch dort ein Gnadengesuch Mausers eingegangen. Jedoch sei es gängige Praxis, bei "derartigen Delikten" keine Gnade zu gewähren. Auf Anfrage des BR bestätigte Pickl-Herk am Dienstagabend diese Aussage. Eine eingehendere inhaltliche Prüfung des Gnadengesuchs sei in diesem Fall demnach nicht vorgenommen worden. Von Mausers Anwalt Johann Schwenn lag kurzfristig keine Stellungnahme vor. Er hatte sich gegenüber dem BR trotz Anfrage auch zum Gnadengesuch nicht weitergehend geäußert.

Das Landesgericht Salzburg hätte nun die gesetzliche Möglichkeit, die Vorführung Mausers durch die Polizei anzuordnen. Das dürfte jedoch abermals Tage oder sogar Wochen in Anspruch nehmen. Gutachter hatten Anfang des Jahres bestätigt, dass Mauser gesundheitlich durchaus in der Lage sei, seine Strafe abzusitzen. Bisher hatte er immer wieder versichert, nicht haftfähig zu sein.

Wiederaufnahme des Verfahrens nicht zugelassen

Mauser war von 2003 bis 2014 Präsident der Musikhochschule München. In dieser Zeit hatte laut Urteil eine Sängerin trotz Gegenwehr mehrfach sexuelle Übergriffe durch Mauser erfahren. Die Verfassungsbeschwerde des verurteilten Straftäters soll sich gegen die Ablehnung eines Wiederaufnahmeantrags richten. Mit einem abermaligen Verfahren wolle Mauser "die Glaubwürdigkeit eines Opfers in Zweifel" ziehen, hatte es in der FAZ geheißen.

Das Landgericht Augsburg habe die "Wiederaufnahme mangels Eignung von Tatsache und Beweismittel, einen Freispruch zu bewirken, nicht zugelassen", eine Beschwerde beim Oberlandesgericht München habe keinen Erfolg gehabt. Bevor das Bundesverfassungsgericht über die Verfassungsbeschwerde entscheiden könne, so die FAZ unter Berufung auf Anwalt Johann Schwenn, müsse "das Oberlandesgericht über die gleichzeitig bei ihm eingereichte Rüge wegen Verletzung des Grundrechts auf rechtliches Gehör befinden".

Mauser wollte lieber in Salzburg statt in Landsberg einsitzen

Der aus Straubing stammende Mauser, der bis 2016 Rektor des Mozarteums in Salzburg war, hätte ursprünglich im Januar 2020 seine Haft in der JVA Landsberg am Lech antreten sollen. Er beantragte daraufhin, seine Haft im Salzburger Land absitzen zu dürfen, da er auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt und dorthin seinen Wohnsitz verlegt hatte.