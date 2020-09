"Glücksbringer": Die 21. Nürnberger Stadt(ver)führungen starten

Bei den Nürnberger Stadt(ver)führungen können Interessierte bis zum Sonntag (20.09.20) aus mehr als 400 Themen und fast 850 Einzelführungen in Nürnberg und Fürth wählen, so das veranstaltende Kultur-Projektbüro der Stadt Nürnberg auf seiner Programmvorstellung. Auch bei der 21. Ausgabe werden wieder mehr als 300 Expertinnen und Experten, bekannte Persönlichkeiten und professionelle Stadtführerinnen und -führer Interessierte an zahlreiche auch unbekannte Orte führen und dort für Glücksmomente sorgen, so hoffen sie.

Restkarten für Veranstaltungen übrig

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten bestimmte Hygienemaßnahmen. Die meisten Angebote sind bereits ausgebucht. Dennoch gibt es noch Restkarten für einzelne Veranstaltungen. Etliche Führungen wurden zudem bereits abgesagt oder verschoben. Aktuelle Informationen und Restkarten gibt es auf der Internetseite des Nürnberger Kulturreferats.