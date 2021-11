Global Art: Moderne Kunst trifft alte Meister

Moderne Kunst trifft auf "Alte Meister" der früheren Jahrhunderte. Diese Begegnung führt zu einem provokanten Dialog. Auf 25.000 qm Ausstellungsfläche sind über 70 moderne Kunstobjekte verteilt. Die Kunstobjekte des Global-Art-Festivals suchen vor allem den gesellschaftspolitischen Diskurs.

Moderne Installation in der Museumskirche

In der Karthäuserkirche im Germanischen Nationalmuseum ist "Abramham 1" gelandet – ein Kunstobjekt des 21. Jahrhunderts, eine Art fliegender Teppich. Die etwa zwei Meter hohe goldglänzende Installation erinnert an einen Satelliten, der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft verbindet. Auf den metallenen Flügeln dieses besonderen Flugobjekts zeigen sich Sternenbilder. Die filigrane Installation steht im Kirchenschiff umgeben von mittelalterlichen Statuen und Gemälden und zeigt, wie spannend es sein kann, wenn moderne Kunst auf früherer Kulturepochen trifft.

Videoinstallationen zu dem Gemälde "Germania" aus dem 19. Jahrhunderts stellen Fragen nach der eigenen Identität - ein riesiger Textilwahl aus recycelten Materialien prangert die Überproduktion der Textilindustrie an. Goldlöffel mit den Lippenabdrücken von Frauen verschiedener kultureller Hintergründe spielen auf die starren moralischen Vorschriften der Türkei an.

So wird das Museum auch zu einem transkulturellen Ausstellungsort für die unterschiedlichsten Kunstpositionen. Für Museumsleiter Daniel Hess gehört das zu einem wichtigen Erneuerungsprozess des altehrwürdigen Germanischen Nationalmuseums.

Neue Formate für das Festival

Moderne Kunst tritt auf Alte Meister – viele Kunstschaffende sehen in dem neuen Ausstellungsort eine echte Chance. So verspricht das Museum für die Ausstellungsdauer von zwei Monaten ein lebendiger Begegnungsort zu werden. Mit Führungen durch die weitverzweigte Ausstellungsfläche. Vor allem geht es auch um Begegnungen mit den regionalen und internationalen Künstlern.

Christian Weiß erinnert mit seinem Objekt an das ehemalige Quelle-Imperium in Nürnberg. Die Klinkersteine mit dem goldenen Schriftzug Quelle sollen auch ein Kunststipendium finanzieren. Der Künstler wird sie nicht nur in der Vitrine ausstellen, sondern sie in einem Bauchladen den Museumsbesuchern zum Kauf anbieten.

Global Art Festival goes Museum

Das Weltkulturfestival "Global Art" ist heuer zwar erstmals im Museum zu Gast, findet aber nach 2017 und 2019 bereits zum dritten Mal statt. Es geht auf zahlreiche Nürnberger Kunst- und Kulturschaffende, Vereine, Initiativen und Kollektive zurück, die sich 2015 zu einem transkulturellen Global-Art-Netzwerk zusammengeschlossen haben.