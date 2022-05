"Gleichgültigkeit bekämpfen": Pussy Riot in München

Der Auftritt der russischen Punkband Pussy Riot in München steht wie ihre gesamte Europatour im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine. Das hat Frontfrau Maria "Mascha" Aljochina Dienstagmittag auf einer Pressekonferenz betont: "Bei dieser Tour geht es zuallererst um die Botschaft, dass wir hinter der Ukraine stehen und zweitens geht es darum, Gleichgültigkeit zu bekämpfen. Und die ist international, ganz egal, welchen Pass du hast."

Aljochina setzt Zeichen mit russischer Fußfessel

Erst Ende April konnte die Aktivistin und Musikerin Aljochina aus dem Hausarrest in Moskau und dann aus Russland entkommen. Als Essenslieferantin verkleidet floh die 33-jährige Aktivistin vor ihren Bewachern. Doch es sei keine Flucht im eigentlichen Sinne gewesen, sondern sie wollte nach Europa kommen, um die anderen Pussy-Riot-Mitglieder auf der bereits fest geplanten Tour begleiten zu können.

Die elektronische Fußfessel trug sie am Dienstag, aus symbolischen Gründen, wie sie sagte. Sie wolle damit zeigen, was in ihrer Heimat geschehe.

"Kunst kann die Welt verändern"

Zum Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine kann sie nicht länger schweigen: "Kunst ist wichtig. Kunst kann die Welt verändern und ein anderes Bild zeichnen von dem, was gerade passiert oder auch von dem, was in Zukunft passieren wird. Darum haben totalitäre Staaten und auch autoritäre Staaten Angst vor politischer Kunst", so Aljochina auf der Pressekonferenz.

Weltweite Aufmerksamkeit erregte die Band 2012 durch die Aktion eines "Punk-Gottesdienstes", als drei Aktivistinnen – darunter auch Aljochina – eine Moskauer Kirche stürmten: Mit Sturmhauben vermummt hatten sie vom Altarraum ihren Protest gegen Putin in die Welt geschrien. Zwei Jahre wurde Aljochina dafür inhaftiert.

Neuer Song gegen Putin, Werben für Energieembargo

Doch kein Grund für sie, sich mundtot machen zu lassen. Vor zwei Wochen haben sie und weitere Pussy-Riot-Mitglieder den neuesten Song gegen den Krieg und gegen Putin geschrieben. Auch er wird Dienstagabend in den Münchner Kammerspielen vor ausverkauftem Haus präsentiert werden. Beginn ist um 19.30 Uhr.

19 Auftritte insgesamt spielen Pussy Riot auf ihrer Tour. Ein Teil der Einnahmen soll an ein Krankenhaus in Kiew gehen. Doch genauso wichtig wie Spenden ist den Aktivistinnen, ihre Botschaft anzubringen und die Menschen in Europa zum Umdenken zu bewegen: "Ihr müsst verstehen, dass Europa diesen Krieg finanziert, in dem es Öl und Gas von Putin kauft. Jetzt ist es noch nicht zu spät, das zu verstehen. Es ist noch nicht zu spät", so Aljochina.