"Glee"-Star Naya Rivera nach Verschwinden tot in See aufgefunden

Nach dem Verschwinden der amerikanischen Schauspielerin Naya Rivera ist ihre Leiche nun in einem kalifornischen See gefunden worden. Das zuständige Sheriffbüro im Bezirk Ventura bestätigte, dass es es sich bei der tot aufgefunden Person, um die ehemalige "Glee"-Darstellerin handele.

Die formale Identifizierung der Leiche stehe noch aus. Man sei sich dennoch sicher, dass angesichts des Fundorts und der Tatsache, dass dort sonst niemand vermisst gemeldet worden war, die entdeckte Leiche jene von Naya Rivera ist, so Sheriff Bill Ayub. Riveras Leiche wurde nun zum Gerichtsmediziner in Ventura geflogen.

Suche nach vermissten Schauspielerin dauerte tagelang an

Bereits seit Donnerstag wurde vermutet, dass Rivera bei einem Ausflug nordwestlich von Los Angeles im Piru-See ertrunken ist. Ihr vierjähriger Sohn war am 8. Juli alleine schlafend und mit einer Rettungsweste bekleidet in einem gemieteten Boot gefunden worden. Eine weitere Weste für Erwachsene habe unbenutzt im Boot gelegen, so Sheriff Ayub am Montag.

Der Junge hatte den Behörden gesagt, seine Mutter und er seien schwimmen gegangen. Sie habe ihm noch dabei geholfen, wieder an Bord des Boots zu gelangen. Als er sich umgedreht habe, habe er seine Mutter im Wasser verschwinden sehen. Nach Angaben der Behörden hatte die Schauspielerin schon vorher Erfahrung mit Bootsfahrten auf dem Piru-See in dem Wald Los Padres National Forest.

"Glee"-Co-Stars verabschieden sich in sozialen Medien

Rivera wurde in der Rolle einer lesbischen Jugendlichen in "Glee" bekannt. Die Serie wurde von 2009 bis 2015 auf Fox ausgestrahlt. Co-Darsteller zeigten auf Social Media Anteilnahme am Tod ihrer Serien-Kollegin. "Ihre Brillanz und ihr Humor" seien "unvergleichlich" gewesen, schrieb "Glee"-Co-Darsteller Chris Colfer bei Instagram unter einem gemeinsamen Bild. Auch Darstellerin Jane Lynch verabschiedete sich auf Twitter von ihrer Kollegin: "Ruhe süß, Naya. Was für eine Kraft du warst."