"Glaube Liebe Hoffnung": Wie kann Theater so grausam sein?

Endproben am Münchner Volkstheater: Christian Stückl inszeniert Horváth – "Glaube Liebe Hoffnung". Die junge Elisabeth hat ohne Wandergewerbeschein als Vertreterin gearbeitet und deshalb ein Bußgeld aufgebrummt bekommen. 150 Mark. Geld, das sie nicht hat. So steckt sie in einem Teufelskreis: Ohne Arbeit kein Geld. Und ohne Geld keine Arbeitserlaubnis.

Als Elisabeth den Polizisten Alfons kennenlernt, scheint sich ein Ende ihrer Misere abzuzeichnen. Doch die Liaison und das Glück sind nur von kurzer Dauer. Als Alfons von Elisabeths Geldstrafe erfährt, verlässt er sie. Aus Rücksicht auf seine Karriere als Polizist. "Glaube Liebe Hoffnung" wird oft als Wirtschaftskrisen-Drama gelesen.

Wie ein Mensch an den Menschen kaputt geht

Christian Stückl interessiert etwas anderes daran: "Wenn man genau hinschaut, gerade bei diesem Stück", sagt er, "dann ist man viel näher an der MeToo-Debatte und solchen Fragen, wo man denkt: Wie ist der Umgang des Mannes mit der Frau? Das ganze Stück erzählt eigentlich, wie ein Mensch kaputt geht an den anderen Menschen."

Die Elisabeth in "Glaube Liebe Hoffnung" ist eine Frauenfigur, wie sie Horváth gleich mehrfach geschaffen hat. In anderen Stücken heißt sie Marianne, Christine oder Karoline. Junge Frauen, die Opfer einer schikanösen Männergesellschaft werden. Horváth-Forscher sprechen von Fräulein-Figuren.

Horváth und seine Fräulein – braucht’s das noch?

Dass der Begriff "Fräulein" mittlerweile aus unserem Sprachgebrauch verbannt worden ist, spricht allerdings dafür, dass dies kein wirklich zeitgemäßer Figuren-Typus mehr ist. Schauspielerin Nina Steils, die im Münchner Volkstheater als Elisabeth auf der Bühne stehen wird, widerspricht: "Ich finde die Elisabeth in keiner Weise verstaubt. Ich kann sie in sehr vielen Situationen total verstehen. Auch aus heutiger Sicht."

Klar habe sich viel getan in Sachen Frauenemanzipation, ergänzt Christian Stückl, verweist aber zugleich auf die verstörenden Statistiken zu weiblichen Opfern häuslicher Gewalt, die erst kürzlich wieder Schlagzeilen gemacht haben. Und immerhin zeichne Horváth seine Heldin als äußerst widerständige Person: "Die sagt immer wieder: Ich will ein selbstbestimmtes Leben führen. Die anderen Frauen sagen, das geht nicht! Sie sagt: Ich will das!"

Niedertracht, wohin man blickt

Hauptdarstellerin Nina Steils ergänzt: "Die anderen Figuren, das vergisst man vielleicht, die sind ja auch total gemein zueinander. Man schaut da immer auf die Frau. Aber die ganzen Figuren sind ja so wahnsinnig grausam zueinander. Also Männer untereinander, Frauen untereinander, Frau zu Mann, Mann zu Frau."

Nicht nur Frauen werden Opfer von Grausam- und Gehässigkeit in diesem Stück. Gerade aber Horváths Umgang mit der Niedertracht der Menschen ist für Christian Stückl besonders reizvoll: "Ich glaub', der schaut auf die Welt mit einem wahnsinnigen Pessimismus. Und irgendwie gefällt mir dieser Pessimismus. Der schaut wirklich in die Abgründe von den Leuten rein und beschreibt sie zum Teil mit einer großen Boshaftigkeit, die mir gefällt."

Finstere Zustände, finstere Bühne

Lange hat Christian Stückl ja eher gefremdelt mit Horváth. Auch weil ihm ständig irgendwer einreden wollte, an einem Volkstheater müsse man dessen kritische Volksstücke spielen. Jetzt aber hat er sichtlich Vergnügen daran, das Stück mit schwarzem Humor und noch schwärzeren Farben auszumalen. Die Bühne ist ein finsterer Raum mit schwarzen Tischen – ein Gasthaus wie beim Leichenschmaus. Das passt, bezeichnete doch Horváth selbst sein Stück als "Totentanz".

Premiere am Freitag (30.11.) um 19.30 Uhr. Bis Mitte Januar acht weitere Aufführungen.