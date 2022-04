Glaspreis 2022: Europäische Glaskunst in Coburg

Ein transparenter, aufgeblasener Gummidelfin, fluoreszierende Pilze auf einen Stück Baumrinde, verbrannte Babyschuhe – alles sieht täuschend echt aus, ist aber aus Glas. Die verblüffenden Täuschungen zeigen zum einen, was mit dem Werkstoff möglich ist. Zum anderen aber zeugen sie von der hohen Kunstfertigkeit der teilnehmenden Künstler am Coburger Glaspreis 2022.

400 Bewerbungen aus ganz Europa eingegangen

Der Wettbewerb wird alle acht Jahre ausgeschrieben und richtet sich an Künstlerinnen und Künstler, die entweder in Europa geboren sind oder aber in Europa arbeiten. Über 400 Bewerbungen wurden eingereicht, 90 Werke von einer Jury ausgewählt und die sind jetzt auf der Coburger Veste und im Europäischen Museum für Modernes Glas in Rödental ausgestellt.

Mit Glas scheint alles möglich

Die eingereichten Objekte sind Unikate, dürfen also nicht in Serie produziert werden und müssen im Jahr 2021 entstanden sein. Alle Darstellungs- und Glasverarbeitungsformen waren willkommen: Skulpturen, Glasmalerei, Projektionen, Lichtinstallationen – die ausgestellte Bandbreite beeindruckt. Mit Glas scheint fast nichts unmöglich.

Geschichten erzählen

"Man kann mit Glas Geschichten erzählen, man kann unheimlich viele Emotionen hervorholen. Und es geht nicht mehr um schöne Gefäße, sondern um eine Message, die die Künstlerinnen und Künstler vermitteln mit ihren Objekten – das hat man in der Form gebündelt eigentlich noch nirgends sehen können", schwärmt Sven Hauschka, Direktor der Kunstsammlung der Veste Coburg.

Hochaktuelle Themen in Glas umgesetzt

So unterschiedlich die Darstellungsformen sind, so vielfältig sind auch die Themen, die mit Glas bearbeitet und dargestellt werden: Klimawandel, Nachhaltigkeit, kriegerische Auseinandersetzungen, Gesellschaftskritik und auch Corona sind künstlerisch "verglast" worden.