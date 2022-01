Glaskünstler Erwin Eisch mit 94 Jahren gestorben

Der weltweit bekannte Glaskünstler Erwin Eisch aus Frauenau ist tot. Das hat die Leiterin des Glasmuseums Frauenau, Karin Rühl, dem BR bestätigt. Der 94-Jährige hatte seit Herbst in einem Seniorenheim in Zwiesel gelebt, wo er nun auch in der vergangenen Nacht verstorben ist.

Glas als Werkstoff für Kunst

Er war die letzten Jahre zwar altersbedingt gesundheitlich angeschlagen, aber noch in guter Verfassung, so Rühl. Sein Tod sei ein großer Verlust für die weltweite Studioglasbewegung, die Eisch in den sechziger Jahren zusammen mit dem US-Amerikaner Harvey Littleton, mit dem er auch befreundet war, mitbegründet hatte. In dieser Bewegung emanzipierte sich der Werkstoff Glas, der vorher jahrhundertelang vor allem für Gebrauchsgegenstände verwendet worden war, zu einem freien Werkstoff für Kunst und Kunstobjekte. Erwin Eisch, so die Leiterin des Glasmuseums, sei für die gesamte internationale Glasszene "eine absolut wichtige und prägende Persönlichkeit" gewesen.

Glasmuseum mitbegründet

Der Bürgermeister von Frauenau, Fritz Schreder, würdigte die Leistung Erwin Eischs für seinen Heimatort. "Erwin Eisch hat mit seiner Arbeit, seiner Kreativität und seinem ganzen Lebenswerk den Ort Frauenau in Zusammenhang mit Glas weltbekannt gemacht." Eisch war Mitbegründer des Glasmuseums Frauenau und des "Bildwerks", das bis heute Workshops für Glaskünstler und Glasinteressierte veranstaltet.

Eisch war Glaskünstler, Maler und Kämpfer für die Region

Erwin Eisch stammte aus der Glashütte Eisch, die seine Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg in Frauenau gegründet hatten. Er war das älteste von sechs Kindern der Familie, ging aber seinen eigenen Weg - weg vom Handwerk. Er studierte an der Akademie der Bildenden Künste in München, wo er auch seine spätere Frau Gretel kennenlernte, ebenfalls Künstlerin. Beide gründeten die Künstlergruppe Radama mit, lebten später als Familie mit ihren fünf Kindern aber wieder in Frauenau.

Am Ofen der väterlichen Glashütte entstanden seine Kunstobjekte. Internationale Künstler arbeiteten immer wieder dort als "Artists in residence". Bei internationalen Glassymposien in Frauenau, die Eisch angeregt hatte, trafen sich Glaskünstler und - künstlerinnen, Kunstinteressierte und Glasexperten aus aller Welt. Neben der Arbeit mit Glas war Eisch auch jahrzehntelang ein begeisterter Maler und außerdem immer ein streitbarer öffentlicher Kämpfer für den Bayerischen Wald, für den Nationalpark, für den Erhalt von Natur und von Baudenkmälern in der Region. Seine Frau Gretel ist vor allem als Holzbildhauerin bekannt.