Glas, Farbe, Struktur – und was eine Künstlerin daraus macht

Der Weg zum vollständig autarken Arbeiten, wie sie es heute in ihrer gerade mal 30 qm großen Werkstatt in Dießen am Ammersee betreibt, führte über verschiedene Techniken: Da ist zunächst die Gruppe der frei geblasenen Gefäße. Manche Vasen erinnern an schiefe Tropfen, manch Schale an aufgeschnittene Früchte, die Formen immer weich und immer asymmetrisch. "Ich fand Asymmetrie einfach spannender, also Spannung in der Form, in der Ausbalancierung, in der Oberfläche, die Gegensätze… da sind Gefäße dabei, die schauen aus als ob sie im nächsten Moment kippen, aber die kippen eben nicht!"

Asymmetrie bringt Spannung in die Form

Die Oberflächen sind ein wechselvolles Spiel aus Glanz und Mattigkeit, per Sandstrahl sind Muster eingearbeitet, die mal an Blätter im Windhauch erinnern, mal an Regentropfen, die der Sturm ans Fenster peitscht.