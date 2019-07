Es ist ein bisschen wie im Himmel: Luftige weiße Tücher hängen von der Decke herab, umspielen weiße Wände mit weißen Rahmen und gliedern weiße Vitrinen mit weißen Auslagen. Und mitten in dieser Form gewordenen Leichtigkeit leuchten die "Glanzstücke“: Armreifen, Ringe, Broschen und Ketten, Dosen und Schalen, Vasen, Kleider, Lampen, Kannen, Gläser. Alles handwerklich gefertigte Unikate, aus Gold, Silber, Glas, Keramik, Seide, Ebenholz, Rosenquarz und Diamanten. Alle Stücke kosten mindestens 2.500 Euro – manche auch fast das Zehnfache, wie etwa ein goldener Armreif mit Hunderten kleiner Saphire.

Die heikle Preisfrage für angewandte Kunst

Teure Stücke also. Aber was ist eigentlich teuer? Ist teuer nicht schon eine Wertung? Sind die Stücke im Vergleich zu Arbeitsaufwand, handwerklicher Ausführung und ästhetischer Qualität nicht vielleicht sogar zu billig? Der Bayerische Kunstgewerbeverein hat sich entschieden, bei seiner jährlichen Mitgliederausstellung die Preisfrage einmal ganz offen zu thematisieren. Im vergangenen Jahr gab es bereits eine Ausstellung mit Stücken, die alle unter 500 Euro kosteten. Maik Schober von der Designagentur TULP, von der das Konzept stammt: "Es ist sehr interessant, inwieweit der Preis die Ausstellung verändert – und auch das Kaufverhalten. Es ist ja nicht immer so, dass das Billigere mehr gekauft wird als das Teure. Das ist nicht automatisch so."

Tatsache ist, dass die Preise für freie Kunst und die für angewandte Kunst extrem auseinanderklaffen. Immer wieder müssen sich die Kunsthandwerker erklären. Es gibt Kunden, die rechnen den Materialpreis und die Arbeitsstunden zusammen, um sie mit dem Kaufpreis abzugleichen. Dass auch die künstlerische Arbeit eines Stücks einen Wert hat, ist manchmal schwer vermittelbar. Diese Erfahrung hat auch die Geschäftsführerin des Bayerischen Kunstgewerbevereins, Monika Fahn gemacht: "Es würde niemand den Preis eines Gemäldes hinterfragen, das hängt an der Wand und schmückt den Raum. Man hinterfragt aber den Preis von angewandter Kunst oder von Kunsthandwerk. Für eine Vase gibt man nicht so viel Geld aus wie für ein Bild an der Wand. Warum das auch immer so ist. Von der Qualität ist beides gleich: Beides hat eine hohe Meisterschaft, braucht sehr viel Zeit, um es zu entwickeln, und hat den gleichen ästhetischen und künstlerischen Anspruch."