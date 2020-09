Glamour mit Maske? Die Filmfestspiele Venedig sind eröffnet

Nicht die üblichen Hollywood-Filme

Das Programm des Wettbewerbs wurde gewissermaßen aus der Not heraus geboren. In den letzten Jahren dominierten die Mostra del Cinema zu Beginn immer große amerikanische Produktionen, Filme, die die Oscar-Saison einleiteten. Das fällt dieses Jahr flach, sagt Festivalleiter Alberto Barbera: "Natürlich gibt es diesmal nicht die üblichen großen Hollywoodfilme in Venedig. Die Studios waren im Lockdown. Sie warten auf die Oscar-Saison, die in diesem Jahr später als sonst stattfinden wird. Aber wir zeigen einige amerikanische Independent-Filme. Und zwar sehr gute."

Dazu gehört etwa "Nomadland" der in Amerika lebenden, chinesischen Regisseurin Chloé Zhao, die für ihren zweiten Spielfilm "The Rider" vor drei Jahren in München den Werner-Herzog-Filmpreis verliehen bekam. In ihrem neuen Werk über prekäre Existenzen im provinziellen Amerika spielt Frances McDormand die Hauptrolle.

Das Kino muss am Leben gehalten werden

Eröffnet wurde die Mostra mit einem höchst mittelmäßigen Beziehungsdrama aus Italien: "Lacci" von Daniele Luchetti. Auch das ein aus der Not heraus gefasster Entschluss. Der Kritik an solchen Entscheidungen begegnet Festivaldirektor Alberto Barbera mit pragmatischem Optimismus. Ihm sei nichts anderes übrig geblieben, das Kino als gesellschaftliche Institution müsse am Leben erhalten werden: "Es ist nun mal sehr bequem, Filme zu Hause zu sehen und oftmals billiger dazu", sagt Alberto Barbera. "Aber das Kino ist nicht verhandelbar. Wir brauchen es! Als einmalige, unersetzliche Erfahrung. Die große Leinwand gehört zur Natur des Kinos. Der Kampf, um den es hier geht, ist, die Leute zurück ins Kino zu bringen."

Diesen Kampf haben gestern Abend auch acht künstlerische Leiter der wichtigsten europäischen Filmfestivals mit aufgenommen. Sie kamen alle nach Venedig zur Eröffnungsgala und bekundeten ihre Solidarität zur Rettung des Kinos.