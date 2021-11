Gläserne Seele: Glaskünstler Sigi Franz

In Sigi Franz Atelier "GlasPunkt" in der Burghauser Altstadt glitzern die unterschiedlichsten Kunstwerke. Alle sind filigran und außergewöhnlich, aber neben Insekten und wilden Tieren stehen hier auch Engel und Kreuze oder Skelette und gläserne Schädel. Ein Widerspruch?

Nicht für Sigi Franz. "Memento Mori", sagt der Künstler: Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Leben und Sterben gehören für Franz zusammen, und seine Kunstwerke sind oftmals Ausdruck davon.

Schädel mit Herz

Von vielen weiß er eine ganz persönliche Geschichte zu erzählten – etwa von dem Schädel, in den sich ein menschliches Herz eingeschmuggelt hat. Alles gläsern, versteht sich.

"Ich sage immer: Die Entfernung von Hirn und Herz ist die Weiteste in jedem Organismus. Das ist etwas, das näher zusammengehört." Die Ratio sei wichtig, aber man müsse auch das Emotionale leben und sagen dürfen: "Ich bin ein Mensch und ich habe Gefühle und die zeige ich auch. Wenn dir das nicht passt, dann schau’ weg. Das ist mir egal."

Tragischer Schicksalsschlag

Dass zum Leben auch das Sterben gehört, musste Sigi Franz im Jahr 2008 schmerzlich erfahren, als er seinen älteren Sohn Alexander durch einen Unfall verlor. Der 14-Jährige war damals mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause, als er von einem Betrunkenen überfahren wurde.

Trost fand Sigi Franz in der Arbeit an einem gläsernen Grabmal für seinen Sohn, erzählt er: "Das war eine ganz wichtige Arbeit für mich, dass ich das Grab für meinen Sohn machen durfte. In der Zeit, in der es entstanden ist, haben sich ganz viele Knoten gelöst. Es war mir sehr wichtig, dass ich ihm ein Geschenk mitgeben kann."

Seit der Zeit geht Sigi Franz täglich auf den Friedhof. Er genießt die Ruhe an diesem Ort und fühlt sich hier seinem verstorbenen Sohn besonders nahe.

Zurück in die Kirche

Halt fand der Familienvater damals auch in seiner Heimatpfarrei, obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon lange aus der Kirche ausgetreten war. Vor allem der Gemeindereferent Heinrich Maier half ihm durch diese schwere Zeit.

Nachdem er von Alexanders Tod erfuhr, beschloss er, Sigi Franz zu besuchen und ihm seine Unterstützung anzubieten: "Wir haben sehr lange geredet, nicht nur über den Tod, es ging auch um alles andere, wie die Lebensgeschichte und die Situation, dass Sigi mal ausgetreten ist."

Für den Gemeindereferenten war der Kirchenaustritt nicht entscheidend. Ihm ging es vor allem um den verstorbenen Jungen und darum, ihm einen würdigen Abschied zu bereiten.

Doch in Sigi Franz stoßen die Gespräche etwas an. Er erkennt, dass es in der Kirche ähnlich ist wie in vielen anderen Bereichen des Lebens. Es ist ein Geben und Nehmen. Sigi möchte wieder in die Kirche eintreten, "die Sache rund machen", wie er sagt.

Kirche ist Gemeinschaft

Ausschlaggebend ist für ihn damals vor allem die Gemeinschaftserfahrung, die er nach dem schweren Verlust gemacht hat. Die Pfarrei war für ihn, seine Frau und den jüngeren Sohn da. "Der katholische Glaube hat viele Aspekte, aber dass das eine Gemeinschaft ist, die im Worst Case zusammensteht, das war bei der Beerdigung so und auch danach, als ich wieder in die Arbeit gegangen bin."

Er habe gewusst, dass die Glaubensgemeinschaft in Tüssling auf ihn schaue: "Das war mir wichtig."

"Es ist ein Privileg, etwas weitergeben zu können"

Sigi Franz ist einer der wenigen Glasbläsermeister, die es in Deutschland noch gibt. Und er teilt sein Wissen gerne, nicht nur mit seinem Sohn Christopher, der auch Glasbläser ist, sondern mit vielen anderen.

Früher war Sigi Franz Berufsschullehrer an der Glasfachschule in Zwiesel. Seit 22 Jahren bietet er in seinem Atelier in Burghausen Workshops für Erwachsene, Kinder und Jugendliche an: "Ich war sehr gerne Lehrer, weil ich Menschen gerne mag und wenn man heute schon eine Profession hinter sich hat oder auch noch mitten drin ist, kann man aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen und den jungen Menschen dadurch das Leben ein wenig leichter machen."

Angst nehmen gehöre dazu: vor der Flamme natürlich, aber auch vor dem Beruf mitsamt seiner Selbständigkeit, "aber vor allem davor, sein eigenes Ding durchzuziehen", so Sigi Franz.