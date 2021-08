Gitarrist spielt unangekündigte Konzerte im Steigerwald

Das Musik-Projekt aus dem Landkreis Schweinfurt hört sich erstmal etwas verrückt an. Ein Konzert mitten im Wald, ohne Einladung, Wegbeschreibung oder festen Terminplan. Ob also jemand letztlich zuhört und überhaupt etwas von dem Konzert mitbekommt, ist Glückssache. Aber genau das ist nicht schlimm, sondern sogar beabsichtigt, sagt Konzertgitarrist Johannes Öllinger aus Gerolzhofen im Landkreis Schweinfurt.

Johannes Öllinger: Atmosphäre ist sehr inspirierend

Wir treffen Öllinger mitten im Steigerwald bei Gerolzhofen – ein ziemlich ungewöhnlicher Ort für ein Gitarrenkonzert. Es ist diese friedliche Atmosphäre, die Profi-Musiker Johannes Öllinger immer wieder inspiriert. "Es fühlt sich sehr gut an, ich liebe das, im Wald zu sein, die ganze Atmosphäre ist sehr inspirierend." Es fühlt sich weit weniger skurril an als vor einem Computer zu spielen, sagt der Gitarrist. Er möchte den ganzen Sommer über in den Wald gehen, immer an andere Stellen, und dort ohne es vorher anzukündigen seine Waldkonzerte spielen.

Idee während der Corona-Pandemie entstanden

Kommt denn jemand vorbei? Manchmal kommen in einer Stunde nur eine Handvoll Zuhörer, sagt der Profi-Gitarrist, der schon Solo, aber auch mit vielen Orchestern und Ensembles musiziert hat. Genau dieser Reiz des Zufälligen sei aber beabsichtigt. Ein bis zu zwei Stunden dauern die Konzerte, klassische Stücke wie ein Bach-Preludium wechseln mit Eigenkompositionen ab.

Entstanden ist die ziemlich ungewöhnliche Idee einer "Mischung aus Straßenmusik und Waldbaden", wie es der Künstler selbst nennt, im langen konzertfreien Lockdown im vergangenen Winter. "Natürlich haben mir das Live spielen und die Auftritte gefehlt, aber ich muss auch sagen, ich habe etwas Gutes mitgenommen aus dieser Zeit, weil ich lange Zeit in einem Hamsterrad war", sagt der Musiker.

Spontane Zuhörer erfreuen den Musiker

Und dann kommt auf der Mondscheinwiese unterhalb der Steigerwaldklinik tatsächlich noch jemand zufällig vorbei, bleibt stehen und lauscht andächtig dem Überraschungskonzert. Es ist Klinikgärtnerin Ulrike Aumüller. Sie ist begeistert, dass sich jemand dieses lauschige Plätzchen zu Eigen gemacht hat. Genau das ist die Rückmeldung, die sich der Musiker gewünscht hat. Am liebsten sei es ihm, wenn jemand stehenbleibt und für fünf Minuten aufmerksam zuhört. "Dann habe ich das Gefühl, dass ich dem Zuhörer etwa mitgegeben habe", sagt Öllinger. Seine Waldkonzerte werden offiziell gefördert vom Deutschen Musikrat im Rahmen der Initiative "Neustart Kultur".