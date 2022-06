Gitarren statt Gewehre: Ukrainische Band auf "unendlicher Tour"

Es herrscht Krieg in der Ukraine – doch die Musiker der Band "Love'n'Joy" haben nicht zu den Waffen gegriffen. "Man kann auch mit Musik sein Land verteidigen", erklärt Robin Heller, der Manager der Rockband. Die Tour ist genehmigt, allerdings müssen die Musiker eine Bedingung erfüllen.

Alle zehn Tage ein Konzert - mindestens

Die drei Musiker sind alle Anfang 30. Eigentlich dürften sie wegen des Krieges ihr Heimatland nicht verlassen. Unmittelbar nach Kriegsbeginn haben sie beim Kriegsministerium in Kiew die Ausreise beantragt – und auch eine Sondergenehmigung bekommen. Mit einer Auflage: Mindestens alle zehn Tage müssen sie ein Konzert geben, sonst erlischt die Ausreisegenehmigung und sie müssen wieder zurück.

Damit diese "unendliche Tour" nicht endet, solange in der Ukraine kein Frieden herrscht – dafür sorgt Robin Heller von der Künstleragentur "Sharewood Booking" aus Dresden. Er hat für die ukrainischen Musiker seine Kontakte in ganz Europa aktiviert.

In Europa unterwegs - und bald in den USA?

"Love'n'Joy" war schon in zahlreichen Städten und bei Festivals in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Belgien und Holland unterwegs. Im Juli folgen unter anderem Auftritte in Polen und Tschechien. Im September will die Band, die sich dem Sound der 60er-Jahre und dem Psychedelic-Rock verschrieben hat, ihr zweites Album veröffentlichen. Auftritte in England und auch den USA sind geplant.

"Love'n'Joy" zum zweiten Mal im "Galeriehaus" Hof

Eine Station der Tour ist das "Galeriehaus" in Hof. Michael Böhm, der Wirt der traditionsreichen Künstlerkneipe, die zum Beispiel als Keimzelle der Filmtage gilt, kennt "Love'n'Joy" schon seit Längerem. Bereits 2018 gastierte die ukrainische Band zum ersten Mal in Hof.

Für ihn sei es selbstverständlich, die drei jungen Männer bei ihrer "unendlichen Tour" zu unterstützen. "Man kann ja durchaus diskutieren, inwieweit ein Land Menschen zwangsweise für den Dienst an Waffen verpflichten kann", sagt Böhm im Gespräch mit BR24.

2021 hatte "Love'n'Joy" übrigens in ihrem Musikvideo "Brut" schon vor dem Angriff durch einen Autokraten gewarnt.