Start mit Slash: Gitarren-Hersteller Gibson gründet Musiklabel

Der traditionsreiche Gitarren-Hersteller Gibson gab jetzt bekannt, man werde ein Album von Slash featuring Myles Kennedy and The Conspirators in Kooperation mit der Firma BMG veröffentlichen. Der Gitarrenrocker wurde mit der Band Guns N' Roses berühmt. Ein genaues Veröffentlichungsdatum des Albums wurde zunächst nicht bekannt.

Gitarren, die fantastisch klingen und fantastisch aussehen

"Es ist eine Ehre, die erste Veröffentlichung von Gibson Records zu sein", sagte Slash (56) laut Mitteilung des neuen Labels. "Es ist mit Sicherheit ein Höhepunkt unserer Partnerschaft – und da ich so lange schon so eng mit Gibson zusammenarbeite, weiß ich, dass das ein Label sein wird, das seine Künstler wirklich kreativ unterstützt." Die neue Marke stehe für echtes Engagement von Gibson gegenüber der Künstler-Community, so Slash weiter.

Auf Twitter hatte Gibson schon einige Tage vor Bekanntgabe der neuen Zusammenarbeit unter dem Hashtag #slashcollection Gitarren der Gibson-Tochterfirma Epiphone vorgestellt, auf denen der Musiker gerne spielt. Mit emphatischem Statement von Slash zu den Instrumenten: "Sie klingen fantastisch und sehen fantastisch aus. Mehr kann ich nicht verlangen."