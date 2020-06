Gitarre von Kurt Cobain für sechs Millionen Dollar versteigert

5.000 Dollar hatte Nirvana-Frontman Kurt Cobain 1993 für eine gebrauchte Gitarre bezahlt, die später durch seinen "Unplugged"-Auftritt berühmt wurde. Nun hat die Martin D-18E Gitarre einen Auktions-Weltrekord aufgestellt. Für gut sechs Millionen Dollar (über 5,3 Millionen Euro) wurde das Instrument aus dem Jahr 1959 bei Julien's Auctions in Beverly Hills versteigert.

Die bislang teuerste Gitarre der Welt war die "Black Strat" von Pink-Floyd-Gitarrist David Gilmour. Sie war im Juni 2019 für knapp vier Millionen Dollar für einen guten Zweck versteigert worden.

Rode-Chef will Gitarre für guten Zweck auf Tour schicken

Der Käufer der Cobain-Gitarre, Peter Freedman, Chef der australischen Audiotechnik-Firma Rode Microphones, kann es selbst noch nicht fassen. "Eine astronomisch hohe Zahl", irgendwie "völlig verrückt", sagt er im Telefoninterview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Der 62-jährige gebürtige Schwede will die Rekord-Gitarre nach eigenen Angaben aber nicht in einem Safe verschließen, im Gegenteil: Sie soll mit anderen Nirvana-Erinnerungsstücken für einen guten Zweck weltweit auf Tour gehen.

Cobain spielte mit der Gitarre bei dem Auftritt in New York am 18. November 1993 die Songs "About a Girl" und "All Apologies". Weniger als fünf Monate später starb Cobain im Alter von 27 Jahren.

Auch Prince-Gitarre versteigert

Bei der gleichen Auktionsveranstaltung wurde auch eine maßgefertigte blaue Gitarre von Prince versteigert. Sie brachte 563.500 Dollar ein. Archivisten, die das Anwesen von Prince in Minnesota durchsucht hatten, entdeckten die Gitarre. Sie hatte als verloren gegolten. Prince war 2016 im Alter von 57 Jahren an einer Überdosis gestorben.