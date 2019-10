Ginger Baker: Schlagzeug-Genie und Donnergott

Als Ginger Baker 2005 in der Royal Albert Hall noch einmal die alten Cream-Songs spielte, durfte natürlich das Schlagzeug-Solo aus "Toad" nicht fehlen. Dieses Solo hatte ihn einst in den Ohren der Kritiker zum wohl besten Schlagzeuger der Welt gemacht, damals Ende der 1960er-Jahre, als Baker zusammen mit Jack Bruce und Eric Clapton die Gruppe Cream gegründet hatte, Musikgeschichte schrieb und das Rock-Schlagzeug-Solo erfand. Cream lösten sich zwar schon nach zwei Jahren wieder auf, schufen in dieser kurzen Zeit aber Musik für die Ewigkeit.

Vom Jazz-Drummer zum Rockstar

Peter Edward Baker, den alle wegen seiner roten Haare nur Ginger Baker nannten, kam im Süd-Londoner Arbeiterviertel Lewisham zur Welt, sein Vater, ein Maurer, fiel im Zweiten Weltkrieg. Ginger Bakers Kindheit war alles andere als glücklich: In der Schule ein Problemkind, schloss er sich einer Jugend-Gang an und fiel durch Diebstähle auf. Immerhin trommelte er in der Schule ständig auf den Tischen herum – der erste Schritt zum Drummer.

Eigentlich war sein Jugendtraum die Tour de France, aber nachdem er auf seinem Fahrrad mit einem Taxi kollidiert war, zerbrach dieser Traum. Immerhin halfen ihm die kräftigen Beine dann beim Trommeln. Zunächst spielte er in Blues- und Jazzformationen, erst an der Seite von Clapton und Bruce wurde er zum Rockstar.