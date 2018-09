Bergamasker Künstler Giacomo Manzù begeistert in Passau

Giacomo Manzù (eigentlich Giacomo Manzoni, 1908 - 1991) wäre in diesem Jahr 110 Jahre alt geworden. Der Künstler ist vor allem für seine Bronzeportale am Rotterdamer-, Salzburger- und Petersdom bekannt. Ihm zu Ehren gibt es jetzt eine Ausstellung in Passau im Museum am Dom. Denn hier lebt ein Manzù-Kenner und Liebhaber: Bernhard Kirchgessner. Der Künstlerseelsorger der Diözese Passau hat Manzù noch persönlich kennengelernt, gestaltete selbst große Manzù-Ausstellungen mit. Jetzt bringt er einige Werke nach Niederbayern: „Mich fesselt, dass er von der Antike herkommt. Ich bin ein leidenschaftlicher Europäer. Und Europa gründet für mich auf der Philosophie der Griechen und Römer. Und Manzù schafft es, die Antike in unsere Zeit zu übertragen. Und wenn man seine Bronzen anschaut, gelingt ihm das mit einfachen Mitteln. Und das begeistert mich sehr. In einer Welt, die immer komplizierter wird, den Spuren eines Künstlers zu folgen, der mit wenigen Ausdrucksmitteln ganz viel zu sagen weiß.“

Themen Kardinal, Tanz und Maler

Wenn Bernhard Kirchgessner durch die Giacomo Manzù-Ausstellung geht, dann strahlt er. Er ist durch und durch Manzù-Fan. In den 80er-Jahren arbeitete er an der Manzù-Sammlung in Bergamo mit und nahm auch Kontakt zum Künstler und seiner Familie auf. Mit Manzùs Tochter konzipierte er jetzt die Ausstellung in Passau. Gezeigt werden hier vor allem Zeichnungen aus einer Privatsammlung, daneben auch Illustrationen, Bronze-Skulpturen und Medaillen. Es sind nur ein paar Dutzend Exponate. Doch sie zeigen, wie vielfältig Manzù gearbeitet hat. Auf den ersten Blick mögen die puristische Radierung und die Bronze-Medaille wenig miteinander zu tun haben. Auf den zweiten Blick aber entdeckt man Manzùs wiederkehrende Motive: „Manzù hat sich immer mit Themen beschäftigt: Der Kardinal ist ein Thema, dann hat ihn das Thema Tanz sehr fasziniert, dann das Thema der Maler und sein Modell in Variationen, dann das Thema der Liebenden. In Inge muss er 'narrisch' verliebt gewesen sein. Diese Themen, das wollten wir zeigen, wie er sich entwickelt, was daraus wird.“