Schleim-Fan: "Ghostbusters"-Regisseur Ivan Reitman gestorben

Der Schleim war ihm wichtig in den "Ghostbusters", sagte Ivan Reitman mal in einem Interview, der sei eine wichtige bildprägende Idee gewesen. Und der Wind ist natürlich auch nicht gerade unbedeutend in allen Gespensterfilmen - "altes Familienrezept", scherzte mal Reitmans Sohn Jason, der mit "Ghostbusters - Leben nach dem Tod" eine Fortsetzung drehte, übrigens mit einer ganzen Lkw-Ladung Windmaschinen. Über die jeweils passende Farbe von Schleim konnten sich Ivan und Jason Reitman stundenlang unterhalten.

Der 1947 in der damaligen Tschechoslowakei geborene Reitman wuchs in Toronto auf, wohin seine Eltern jüdischen Glaubens auswanderten, weil sie dort einen Verwandten hatten. Seinen künstlerischen Durchbruch als Produzent erlebte er 1978 mit "Ich glaub', mich tritt ein Pferd", einer College-Komödie, die John Landis inszenierte. In Deutschland war der Film zwar kein sonderlicher Erfolg, in den USA jedoch hat er Kult-Status. Viele Regisseure zitieren bis heute immer wieder Szenen, Stars wie John Belushi, Tim Matheson und Donald Sutherland wirkten mit.

Unmengen von Rasierschaum wurden legendär

Ein Jahr später wechselte Reitman mit "Meatballs" selbst ins Regiefach: Abermals eine College-Komödie, diesmal mit Bill Murray als durchgeknalltem Betreuer in einem Sommerferien-Camp. Die Achtziger und Neunziger wurden schließlich zur Erfolgsära von Reitman: Die Kriminalkomödie "Staatsanwälte küsst man nicht" mit Robert Redford und Daryl Hannah, die Klamauk-Filme "Zwillinge" und "Kindergarten Cop", jeweils mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle, wurden Hits.

In die Filmgeschichte Hollywoods ging Reitman allerdings mit seinen "Ghostbusters" ein, den schrulligen Geisterjägern (1984 und 1989), die übrigens nicht nur im Kino ein Erfolg waren, sondern mindestens ebenso sehr als Merchandising-Produkt. Zu den Stars gehörten neben Dan Aykroyd und Bill Murray auch Sigourney Weaver und Harold Ramis, sieht man mal vom Schleim als eigentlichem Hauptdarsteller ab. Zum Finale explodierte ein überdimensionaler Marshmellow-Mann, und die Mitwirkenden hatten durch Unmengen von Rasierschaum zu waten.

Reitman senior war auf seinen Sohn übrigens nicht "neidisch", was die weiterentwickelten Digitaleffekte betrifft, die nämlich machten manches auch deutlich komplizierter: "Zum Beispiel, wenn es um authentische Wirkungen geht, etwa beim Terrorhund, der war damals im Studio, und ich konnte sehen, wie er die Schauspieler verschreckte, und zwar tatsächlich, das war sehr vorteilhaft." Kritisch dagegen beurteilte Reitman seine Fortsetzung von "Ghostbusters". Da ließ er anstelle des Marshmellow-Manns die Freiheitsstatue durch die New Yorker Straßen stampfen, was zwar gut angekommen sei, aber von seinem Hauptanliegen abgelenkt habe, die Liebesgeschichte zwischen Bill Murray und Sigourney Weaver weiterzuentwickeln.

Mit Schwarzenegger hatte er noch Pläne

In seiner Heimatstadt Toronto besaß Reitman ein schickes Restaurant und auch sonst kümmerte er sich um das Wohlergehen der kanadischen Kulturmetropole: 2007 schenkte er der Stadt ein Gelände im Wert von 20 Millionen US-Dollar, um damit eine angemessene Immobilie für das Toronto Film Festival zu finanzieren. Zuvor war das Areal jahrelang als Parkplatz genutzt worden.

Das Branchenblatt "Deadline" meldete, das Reitman an einer Fortsetzung von "Zwillinge" arbeitete, die unter dem nachvollziehbaren Titel "Drillinge" herauskommen sollte, wieder mit Arnie Schwarzenegger und Danny DeVito in den Hauptrollen. Doch dieses Projekt bleibt nun unverwirklicht.

Ivan Reitman starb im Alter von 75 Jahren friedlich im Schlaf, wie seine Familie mitteilte. "Unsere Familie trauert über den unerwarteten Verlust eines Ehemannes, Vaters und Großvaters, der uns gelehrt hat, immer die Magie im Leben zu suchen", so die Kinder des Verstorbenen, Jason Reitman, Catherine Reitman und Caroline Reitman in einer gemeinsamen Erklärung. Die Arbeit des Vaters habe unzähligen Menschen auf der ganzen Welt Lachen und Freude gebracht.